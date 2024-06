Minsalud asistió a debate de moción de censura y no contestó el cuestionario

Este lunes 17 de junio se desarrolló en la plenaria de la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Las bancadas independientes, así como los partidos de oposición, pretendían que el titular de la cartera de Salud respondiera por las deficiencias en la implementación del modelo de salud para los docentes.

Previo a la exposición de argumentos por parte de los citantes, hubo diferencias entre los parlamentarios por la procedencia de la moción de censura. Sin embargo, el debate inició luego de las 5 de la tarde.

“Este debate es improcedente y yo no podría dejar pasar la oportunidad para explicarles el porqué es improcedente. Esto es con base en el acta que me hicieron llegar para la citación”, dijo Jaramillo comenzando su intervención. También indicó que en el orden del día el debate de moción de censura debió ser primero y eso no sucedió.

En ese momento, las bancadas que promovieron el debate cuestionaron que el titular de la cartera de salud estaba omitiendo los temas del debate. Frente a esto, el ministro Jaramillo le exigió respeto a los parlamentarios.

“Presidente, le exijo respeto para un ministro que viene a presentarse por esta situación. Ustedes tienen que respetarme porque estoy realizando mi defensa”, manifestó el ministro.

Acto seguido, el ministro Jaramillo continuó con su exposición indicando que la citación para el debate contaba con la firma de 18 representantes y no 19, como lo exigen las normas del Congreso. Además, manifestó que el ministro solo debe atender por las funciones propias de su cargo y argumentó que por la implementación del modelo de salud del FOMAG deben responder los integrantes del consejo directivo (MinHacienda, MinTrabajo, MinEducación y 2 delegados del Magisterio).

“Les pedí a mis jurídicos que demanden los contratos que yo no hice. Contratos por $73.000 millones, $43.000 millones de pesos o capitaciones de $211.000 pesos. También contratos de medicamentos que no se están usando. Todo esto lo estoy demandando”, dijo Guillermo Jaramillo.

Finalmente, se refirió sobre las grabaciones filtradas de su cartera y la Fiduprevisora. Aseguró que son reuniones de asesoría técnica, en las que dijo cosas salidas de tono y que eso no significa cometer un delito.