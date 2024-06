En Santa Marta, mujer de 62 años impulsa una campaña para que el adulto mayor haga deporte

MARÍA EUGENIA GOES, ADULTA MAYOR DEPORTISTA

Santa Marta

Una mujer de 62 años de edad ha decidido impulsar una campaña para promover la importancia del ejercicio y el entrenamiento deportivo en la población adulta mayor de Santa Marta. Se trata de María Eugenia Goes, paisa de nacimiento, pero samaria de corazón, que busca concienciar a sus compañeros de edad sobre los beneficios que puede traer consigo la práctica regular de actividad física, sobre todo de la disciplina conocida como CrossFit.

La protagonista de esta iniciativa asegura que desde que empezó a entrenar y hacer ejercicio regularmente en el centro de acondicionamiento Power Training Club, su calidad de vida ha mejorado notablemente. Se siente más enérgica, con mayor vitalidad y con una mente más clara. Por eso, está convencida de que nunca es tarde para empezar a cuidar de uno mismo y mantenerse en forma, sin importar la edad que se tenga.

“Lo que siempre digo es que por lo menos caminen. Si no les gusta el gimnasio, pero es porque no tienen esa cultura, porque el gimnasio es lo mejor, muy delicioso. Aquí en Santa Marta ponen muchas campañas para jóvenes, pero para los adultos mayores, no”, afirma María Eugenia Goes.

Dice que “el ejercicio debe cogerse con calma cuando se empieza, pero ya el cuerpo se va acostumbrando y podemos rendir igual o mejor que los jóvenes”.

María Eugenia Goes insta a sus compañeros de la tercera edad a unirse a su campaña y a comenzar a hacer ejercicio de forma regular. Sugiere que se apunten a cualquier tipo de deportes o actividad física que les resulte interesante y les motive a seguir adelante. Además, les anima a practicar deportes adaptados a sus capacidades y necesidades, para evitar lesiones y mejorar su forma física de manera segura.

Esta catalogada valiente mujer se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos adultos mayores que, tras ver los resultados positivos que ha obtenido en su propia vida, se sienten motivados a seguir sus pasos y adoptar un estilo de vida más activo y saludable. Sin duda, su ejemplo demuestra que nunca es tarde para apostar por la salud y el bienestar, y que el ejercicio es una de las mejores herramientas para alcanzar una vejez plena y activa.