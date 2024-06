¿Dónde ver la final Santa Fe vs. Bucaramanga en Bogotá? Alcaldía instaló pantallas gigantes

Queda muy poco para que la fiesta del fútbol se robe todas las miradas con la gran final de la liga BetPlay en su torneo de apertura, entre Santa Fe y Bucaramanga, este sábado 15 de junio, en el Nemesio Camacho el Campín. Cabe recordar que en el partido de ida el cuadro leopardo se impuso por la mínima diferencia ante el club cardenal, sin embargo, quedan 90 minutos en donde puede pasar cualquier cosa.

Aunque perdieron el primer partido, la hinchada de Santa Fe no pierde la esperanza y es por esto que habrá estadio lleno en la capital del país, agotando toda la boletería en tan solo un día. No obstante, la Alcaldía de Bogotá, pensando en las personas que no podrán estar en el ‘Coloso de la 57′ y gracias a un convenio que realizaron con Win Sports, se va a transmitir el partido a través de pantallas gigantes, a continuación le contamos dónde se podrá ver el partido.

¿Dónde ver la final Santa Fe vs. Bucaramanga en Bogotá?

El sábado 15 de junio, se transmitirá el partido entre Santa Fe y Bucaramanga en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en un espacio que se adecuará para albergar a más de 40.000 personas, sin embargo, más temprano, a eso de las 4:00 de la tarde, las personas también podrán disfrutar el encuentro amistoso entre la Selección Colombia y Bolivia, previo al inicio de la Copa América 2024 el próximo 20 de junio.

De acuerdo con el portal web de la Alcaldía de Bogotá: “Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, están comprometidos en hacer todos los esfuerzos necesarios para asegurar la seguridad, la comodidad y la sana convivencia tanto en el estadio Nemesio Camacho como en el Parque Simón Bolívar. Queremos que este sábado el fútbol sea una auténtica fiesta en paz, como Bogotá y sus habitantes lo merecen”.

Además, añadieron: “Según disposiciones del Distrito, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), los asistentes al Parque Simón Bolívar, pueden estar acompañados de menores de edad y se recomienda que los niños, niñas y adolescentes, porten una escarapela con datos de su familia y acordar un punto de encuentro para evitar su extravío durante la concentración de hinchas”.

¿Al fin los hinchas del Bucaramanga podrán entrar al Campín?

La respuesta es sí, después de una larga reunión con la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol, se confirmó la entrada de 1.000 hinchas visitantes en la localidad de Occidental Norte, dentro del Nemesio Camacho el Campín.

Sin embargo, después de la polémica por las agresiones que denunció el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, el tema del precio de la boletería sin confirmar. Lo último que el directivo del club aseguró es que sí podrán ingresar al estadio, pero que se les cobrará la boleta más cara, que tendría un valor cercano a los 500 mil pesos colombianos, así que todavía se espera a las decisiones administrativas que se tomen con respecto a este tema.