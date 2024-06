Gobernador Martínez: “no soy enemigo de la Paz, pero seguirá la ofensiva contra las ACSN”

Santa Marta

Rafael Martínez, gobernador del Magdalena, dijo no ser enémigo de la Paz Total en la Sierra Nevada, pero el discurso y accionar ilegal de la organización Autodefensa Conquistadoras de la Sierra, le obligan a ordenar una ofensiva sin descanso contra los otrora Pachenca.

Lo dicho por el mandatario departamental obedece al paro que se decretó en toda la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, zona donde, al parecer, amedrentaron a comerciantes, campesinos, indígenas y líderes sociales para que salieran a marchar. Martínez señaló que no se puede usar las banderas de la paz cuando de fondo subyacen razones de guerra y delictivas.

“Recibimos información que el paro no era tan ‘cívico’ porque los grupos al margen de la Ley estaban presionando desde la Sierra a la ciudadanía. Respetamos el derecho de la población a la protesta y a la manifestación pacífica, lo que no puede haber es una afectación al interés general. Creemos en los acuerdos de paz y en la salida negociada al conflicto. No es cierto que estamos en contra de la paz, entiendo que inicialmente Los Pachencas estuvieron en una lista para los acuerdos con el Gobierno central, pero que hoy no están precisamente porque ellos mismos no dejaron de delinquir”, afirmó el Gobernador.

Martínez también indicó que “conocemos el territorio y a la población, por tanto, no hay lugar a equívocos que no toda la manifestación fue voluntaria. Algunos bajaron por el temor a represalias de las organizaciones criminales que se encuentran en el territorio, por lo tanto, vamos a seguir en la ofensiva”.

Igualmente, el ejecutivo magdalenense manifestó que también recibió información que da cuenta que las organizaciones que delinquen en la Troncal han aumentado sus acciones hacia la zona urbana, pues, el comercio cerrado de más de 30 barrios da muestra de un control territorial sin precedentes. Además, indicó la manera en la que presuntamente funcionarios de la Alcaldía distrital serían voceros de estas organizaciones criminales: “El tiempo nos dará la razón”, agregó.