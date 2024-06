Petro debe cumplirnos con la Paz Total, urge la mesa de diálogos: comunidad de la Sierra

Santa Marta

Todas las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde bien temprano, salieron hacia la Troncal del Caribe para protestar y exigirle al gobierno de Gustavo Petro la instalación de la mesa de diálogos con el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, otrora Los Pachenca.

Los indígenas, afro, cafeteros, líderes sociales, empresarios del turismo y demás personas residentes en el territorio, con pancartas dejaron por sentada su posición de no levantar el paro cívico - que inició a las 5 am de este miércoles 12 de junio - hasta tanto la Nación no les dé respuesta a su solicitud.

Fueron más de cinco mil los participantes de una movilización que salió desde Buritaca y terminó en la entrada del Parque Nacional Natural Tayrona. Allí, con presencia de delegados de DD.HH, fuerza pública y demás personal, suplicaron un cese a la violencia que les carcome desde hace más de 50 años.

“Nuestro discurso no es más que una petición al presidente Gustavo Petro, quien debe ordenar que se instale la Mesa de Diálogo con los grupos armados. Nos han incumplido como comunidad y como víctimas del conflicto. No podemos estar entre el fuego cruzado, ya está bueno. El territorio tiene la voluntad de unirse para un cese a la violencia, pero la respuesta tardía del Gobierno nos perjudica”, afirmó Alex Pinzón, uno de los organizadores de la manifestación pacífica.

¿POR QUÉ SE INTERRUMPIERON LOS DIÁLOGOS INICIALES?

A su turno, Romualdo Macías, líder cafetero, también se expresó con indignación por los años de violencia que han azotado a la Sierra Nevada y también el llamado desinterés de los gobiernos nacionales en la búsqueda de una paz duradera.

“Es urgente que el Gobierno haga presencia en nuestros territorios. Necesitamos a una comisión especial que designe la instalación de diálogos de paz que se comenzaron con Danilo Rueda y que fueron interrumpidos drásticamente en diciembre de 2023. Ya tenemos la información que dichas interrupciones se deben a cuestiones políticas, personas que han gobernado esta región”, manifestó.

EL PARO CONTINÚA Y AUTORIDADES MONITOREAN

Hay que decir que hasta tanto el Gobierno no dé respuesta a la solicitud de estas comunidades, el paro continuará y no permitirán el paso de vehículos y buses de servicio interdepartamental, así como tampoco camiones de carga pesada.

Solo se habilitará una zona de la Troncal para ambulancias y todo carro que requiera o traslade a un paciente con necesidad de atención médica.

Es válido destacar que esta jornada, que se cumple de manera pacífica, cuenta con supervisión de autoridades distritales, Policía, Personería, Alta Consejería para la Paz, Defensa Civil, MAPP OEA y DD.HH.