Proyecto Tuchín: así le apuesta DaviPlata a la inclusión financiera sostenible de los zenú

En el corazón del departamento de Córdoba se encuentra Tuchín, un municipio reconocido internacionalmente por ser el hogar del tradicional sombrero vueltiao. Las artesanías con caña flecha son uno de los atractivos principales del turismo local. Sin embargo, a pesar del flujo de visitantes, la falta de acceso a servicios financieros era uno de los principales obstáculos para dinamizar el comercio.

Como respuesta a ello, en 2023 se crea el Proyecto Tuchín, una iniciativa de Davivienda y su billetera digital DaviPlata enfocada en promover la inclusión financiera de la población, mayoritariamente pertenecientes a la étnia Zenú, a través de la introducción de jornadas de educación financiera a 2.700 estudiantes y métodos de crédito, ahorro y pago electrónico:

“Entendimos que mucha gente llegaba, incluso extranjeros, y no podían comprar porque no tenían efectivo. Tuchín tiene corresponsales bancarios, pero no bancos. Davivienda entró a iniciar la bancarización”, explicó Margarita Henao, CEO de DaviPlata, durante el Gran Encuentro S.O.S.tenible organizado por Prisa Media y aliados en el Movistar Arena.

DaviPlata brinda a estas comunidades la posibilidad de acceder a servicios financieros básicos como recibir y enviar dinero, pagar servicios y realizar compras, que pueden estar limitados en zonas rurales. | Foto: Prisa Media Ampliar

Luego de un año, DaviPlata ha bancarizado al 55% de la población del resguardo, es decir, más de 13.600 personas de las cuales 1.400 son comercios, los cuales recibieron una modernización de su ecosistema comercial y ahora manejan pago QR y POS.

“El proyecto Tuchín también ha vinculado a 18.800 personas al turismo etnoturístico, promoviendo un modelo de turismo que conserva y utiliza de manera sostenible la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del resguardo Zenú (...) La educación y sensibilización sobre el cambio climático y la promoción del uso sostenible de los ecosistemas aseguran que el desarrollo económico vaya de la mano con la conservación ambiental”, comentan desde el banco.

Solo entre enero de 2023 y abril de 2024, en Tuchín se han realizado 10.600 transacciones por $1.4 millones. Según Margarita Henao, estas cifras han sido posibles gracias a la colaboración conjunta entre la entidad, los líderes del resguardo y la comunidad zenú.

Según Henao, el proyecto facilita la gestión financiera diaria de las comunidades y contribuye a la sostenibilidad económica al mejorar la administración de sus recursos. | Foto: Prisa Media Ampliar

Los impactos también son tangibles a nivel medioambiental. El uso de servicios financieros digitales reduce el consumo de materiales asociados con la banca tradicional, como el papel.

“No es solo un impacto financiero. Desde Davivienda estamos poniendo capacidades del sector para que las comunidades tengan una mayor apropiación digital, educación financiera y crecimiento económico”, agregó Henao.

La CEO de DaviPlata enfatizó en que estas estrategias permiten que la comunidad pueda participar de manera más activa en la economía formal. Al mismo tiempo, construyen una sociedad más “próspera, incluyente y verde”, pues se reducen las brechas socioeconómicas causadas, en parte, por estar excluidos de los sistemas financieros.

“DaviPlata es una billetera digital que todo el tiempo está pensando en el propósito de aportar a Colombia y de generar un impacto positivo en la sociedad”, concluyó Henao.