Millonarios volvió a hablar con Falcao: así avanzan los diálogos

La hinchada de Millonarios continúa impaciente y a la espera de conocer noticias sobre la posibilidad de que Falcao García se convierta en nuevo jugador del equipo. Pese a que el tema no ha avanzado mucho, sí se volvió a presentar una charla entre ambas partes, según informó Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio.

El Tigre y la dirigencia del club volvieron a hablar este martes; sin embargo, aún “no hay nada decidido”. El tema del impuesto tributario continúa presentándose como el principal inconveniente para poder llegar a un acuerdo entre las partes.

Cadavid insistió en que ambas partes tienen la intención de que la negociación pueda darse: “Falcao quieres estar en Millonarios y el equipo Embajador quiere tenerlo, pero aún están poniéndose de acuerdo”.

— Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) June 12, 2024

Finalmente, Juan Felipe Cadavid dejó en claro que no hay muchos detalles porque no se han presentado mayores avances entre ambas partes. “No son muchos los detalles, pues no son muchos los avances. Es un tema que se asume con mucha responsabilidad desde las dos orillas”.

El primer encuentro entre ambas partes se dio el pasado viernes, en el cual estuvieron presentes, Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, y Alberto Gamero, director técnico del equipo. Pese a que ambos manifestaron su deseo de poder concretar el fichaje, no hubo una oferta formal y quedó pendiente buscar soluciones al tema tributario.

El guiño inicial de Falcao

El mismo Falcao fue el que abrió la puerta a estos diálogos el pasado martes 4 de junio, cuando en una rueda de prensa en Bogotá, aseguró que esperaba volver a tener conversaciones con Gustavo Serpa, dejando una puerta abierta para su fichaje.

“Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de la niñez. Estas cosas son más complejas, son temas que se están hablando con la familia, porque es muy importante la decisión de ella. Con el doctor Serpa (máximo accionista del club) ya hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto. Me imagino, vamos a ver. Depende también de las intenciones que tenga él”, comentó en aquella oportunidad.