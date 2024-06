Juan Esteban Carvajal, emocionado por posible llegada de Falcao: “Sería un sueño”

La posible llegada de Falcao a Millonarios no solamente tiene ilusionados a los aficionados del equipo bogotano, sino también a los mismos jugadores del club. Juan Esteban Carvajal, delantero canterano que actualmente posee la camiseta número 9, no pudo ocultar su emoción por el posible arribo del Tigre.

“La llegada de Falcao, no solo para Millonarios sino para el fútbol profesional colombiano, si se da, va a ser increíble, en lo personal me cumpliría un sueño, compartir, no solo cancha con él, sino camerino, momentos, desayunos, va a ser muy increíble para mí, en especial”, comentó Carvajal durante un evento en Bogotá de Directv Sports.

Y añadió: “Creo que me va a aportar mucho en lo personal. No me quiero ilusionar, no quiero decir cosas, pero si llega a llegar, va a ser un sueño, voy a aprender todos los días de lo que él haga, hará un plus increíble en el equipo y nos daría un aura especial que necesitaríamos”.

Falcao fue su inspiración

En el año 2021, Juan Esteban Carvajal sufrió una delicada lesión en una rodilla que lo dejó fuera del Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. El joven atacante bogotano aseguró que el Tigre fue su inspiración para dejar atrás este momento.

Sobre cuando conoció al Tigre, estando en la Selección Sub-20 y cómo lo inspiró, contó. “Lo abracé, le dije que era mi ídolo y le pedí una foto. Tuve una lesión grave en el 2021, fue el cruzado, me sirvió como inspiración para no desfallecer”.