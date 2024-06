Libis Arenas: “Falcao quiere mucho a Millonarios, le va a dar ese gusto a los hinchas”

El exfutbolista de 37 años, Libis Arenas, quien fue arquero de la Selección Colombia en sus divisiones inferiores, mostrando un gran nivel e incluso siendo campeón del campeonato Sudamericano Sub 20 en 2005, habló en Caracol Deportes. Arenas se refirió a su nuevo presente, las expectativas de la Selección Colombia de cara a la Copa América e incluso mencionó detalles de la posible llegada de David Ospina a Nacional y Radamel Falcao a Millonarios.

Se le inició preguntando sobre las razones por las que se retiró tan joven y su nuevo presente. “Yo empecé mi carrera futbolística muy joven, a los 15 años, llegó un momento donde uno se siente cansado, aburrido, saturado de tantas cosas que hay en el fútbol. Tomé la decisión junto con mi familia de retirarme del fútbol profesional, sentía que ya era el momento de retirarme, que había cumplido muchas de mis metas. Ahora tengo una academia de arqueros y ofrezco clases personalizadas, también juego de vez en cuando, bueno, hago varias cosas para salir adelante”, afirmó.

Libis, quien defendió muchos años la camiseta de la Selección Colombia, es una voz autorizada para hablar de la Selección. Sobre las posibilidades en la Copa América, mencionó: “La veo muy compacta, muy unida y creo que eso es lo más importante, es un equipo muy sólido y por algo están invictos. Creo que si todo marcha así en la Copa Colombia es favorito y tiene como conseguir el título, tiene plantel para lograrlo”.

Opinión sobre si faltó alguien en la lista: “Pienso que Kevin Mier está haciendo un excelente papel, no se le dio la oportunidad, pero el técnico es el que toma las decisiones y él tiene tres excelentes arqueros que él sabe que le van a dar la garantía que él necesita”, aseguró.

Opinión sobre los tres arqueros de la Selección Colombia

“Todos sabemos que David Ospina es un referente en la Selección, le ha dado y le seguirá dando mucho al país, a pesar de todo, su carrera no se ha ido a pique, David siempre se ha sostenido, tuvo una lesión bastante larga y volvió con las condiciones que siempre ha tenido, él siempre debe ser llamado a selección hasta que se retire. Camilo Vargas, también vive un excelente momento en México, entonces es garantía y Montero ha demostrado en Millonarios que tiene las capacidades y las condiciones para estar en la Selección, son los de confianza de él y hay que apoyarlos”.

“Si fuera por mí, el titular para la Copa debería ser David, pero sabemos que Vargas viene haciendo las cosas bien, pero con el respeto de los demás, Ospina tendría que ser el titular”, complementó.

¿Qué piensa de que los jugadores mayores manden la parada en la Liga?

“Bacca, Rodallega y todos ellos le dan un plus al fútbol colombiano, son jugadores que se han cuidado muy bien, tienen muchas capacidades, acá en el país lo están demostrando. Los referentes son los que más calidad están mostrando y esto ayuda a que los otros referentes que están fuera del país se animen y vengan a reforzar más la liga colombiana”.

Sobre la posible llegada de Ospina a Nacional y Falcao a Millonarios

“Me gustaría mucho que llegaran, son de los máximos referentes, ya le dieron mucho a Colombia y en otros países la rompieron, Falcao, de los mejores del mundo. Entonces sería bonito que terminaran en el país sonde nacieron, todos ellos llegarían para darle más prestigio al fútbol colombiano, que lo necesitamos”, aseguró.

Gol que le hizo falcao de tijera con Atlético Madrid

“Me acuerdo, es un gol inolvidable, marcó una carrera para mí y para Falcao, fue nominado al premio Puskas, un golazo, me lo marca a mí (risas), un partido muy lindo, estadio lleno, dos equipos que se entregaron al máximo y cerro Falcao con esa obra de arte, un orgullo para mí estar en ese partido”.

Falcao a Colombia, ¿Lo ve posible?

“Será un plus tenerlo y yo, conociéndolo, lo veo en el fútbol colombiano, yo sé que Falcao quiere mucho a Millonarios, quiere a todo el país y sé que antes de retirarse le va a dar ese gusto a los hinchas de Millos y a los del fútbol colombiano”, afirmó.

Opinión de la recuperación de Freddy Guarín tras sus problemas personales

“Muy contento por todo lo que ha mejorado, hablo mucho con él y está muy bien, es mi gran amigo, me llena de satisfacción, de orgullo, de emoción y él es un ejemplo para los demás futbolistas y personas. Me llena mucho de emoción verlo así, se lo he dicho a él personalmente y volverá mucho mejor”.

¿Cómo analiza la final del fútbol colombiano?

“Yo a Santa Fe le cogí mucho cariño por el trato que me dio el presidente, el trato que me dio la hinchada, los compañeros, fuimos campeones. Veo a Bucaramanga muy sólido, un equipo unido que no tiene nada que perder y esos son los más peligrosos. Santa Fe por ser el grande es el favorito y tiene la obligación, pero es un partido duro porque Bucaramanga está muy acoplado y es fuerte, me gustaría que el campeón fuera Santa Fe, estoy de rojo en esta final, también por Rodallega que tenemos una gran amistad y se lo merece”, finalizó.