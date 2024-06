95% de estudiantes en Uniquindío tienen gratuidad, inscripciones van hasta el 14 de junio

ARMENIA

El 95% de los estudiantes de la universidad del Quindío están beneficiados con la gratuidad en la matrícula, esta semana vence plazo para las inscripciones.

Las noticias de las universidades en 6 am hoy por hoy de Caracol Radio Armenia nos acompaña Juan Carlos Marín, jefe de Admisiones y Registros de la Universidad del Quindío porque por supuesto la universidad está en este momento ya en periodo de inscripciones y además ahí esta noticia tan importante de la gratuidad.

El funcionario agregó “estamos en la recta final del proceso de inscripción aquí en la Universidad del Quindío más de 33 programas de pregrado una diversa oferta para nuestros estudiantes el plazo es hasta el 14 de junio”

Llamado

Para los estudiantes y padres de familia, que nos están escuchando, hay una noticia muy importante que les va a servir a esas personas que quieren llegar a ser profesionales, que quieren estudiar en la universidad que quieren vivir esta experiencia y es que, mediante la política gratuidad del gobierno nacional, el concepto matrícula está subsidiado de principio a fin y dos semestres más.

Juan Carlos Marín, jefe de admisiones Universidad del Quindío. Foto Caracol Radio Ampliar

Según el nuevo decreto que profirió el Gobierno Nacional en diciembre del año pasado, eso nos permitió generar un alcance mayor y cerca del 95 o 97% de nuestra población estudiantil ya hace parte de este beneficio, eso representa más o menos unos 15.700 estudiantes, es la gran apuesta del Gobierno nacional y las instituciones de educación superior públicas es que los muchachos vengan acá se matriculen cierto y terminen su carrera.

Nosotros estamos convencidos que un muchacho que se gradúe que llega a ser profesionales, es una persona que sale adelante, es una persona que cambia su vida y no solamente esa persona, yo que también quería decir que el núcleo familiar los muchachos, los amigos que tiene esa persona también sale en adelante, entonces es un impacto en la sociedad que es la gran apuesta

Estrategia de permanencia

La política gratuidad le brinda al estudiante esa posibilidad de estar aquí sin esa preocupación que se tenía o que tenía cuando estudiaba hace años de bueno, cómo me consigo el dinero para estudiar, quién me va a patrocinar si no es mi padre o mi mamá entonces que tercero me va a patrocinar a mí, la Universidad eso ya cambió totalmente, ya el gobierno nacional es quien patrocina al estudiante mediante la política gratuidad y al interior en la Universidad del Quindío se tienen unos programas muy fuertes, muy fortalecidos y diversos mediante la oferta institucional para que ese estudiante no solo se admita y no solo se permite la matrícula sino que también continúa y se gradúe que ese es el gran objetivo que tenemos aquí en la Universidad del Quindío

Invitación

Recordarles que la Uniquindío tiene como fecha máxima hasta este viernes 14 de junio para inscribirse a más de 33 programas de pregrado tres modalidades de estudio, el proceso se hace totalmente en línea, el costo de la inscripción es de 119.900 y la matrícula pues corre por cuenta del gobierno nacional, mayores informes en www.uniquindio.edu.co