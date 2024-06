Presidente de Independiente Rivadavia: “Villa nos impresionó, es una persona correcta”

El nombre de Sebastián Villa volvió a sonar en el mercado de transferencias y parece que ya encontró nuevo club. Independiente Rivadavia, de la primera división de Argentina, tiene todo adelantado para que se produzca el regreso del delantero antioqueño al fútbol de este país, del cual salió a mediados del 2023 luego de que Boca Juniors le comunicara que no iba a ser tenido más en cuenta para partidos tras haber sido declarado culpable por violencia de género en un caso contra su expareja, Daniela Cortés.

Esta situación manchó la carrera de Villa, quien también salió de manera polémica del equipo Xeneize en busca de seguir jugando y terminó llegando al Beroe Stara Zagora de Bulgaria. En este club, contribuyó con evitar el descenso a la segunda categoría, jugando 11 partidos y anotando 5 goles.

Tras finalizar su contrato, sus representantes se pusieron manos a la obra para encontrar un nuevo club, y fue Independiente Rivadavia, que milita en la primera división, el que se interesó por él. El presidente de la institución, Daniel Vila, confirmó en diálogo con El Alargue las negociaciones bien encaminadas, a falta de que se cierre la transferencia en los próximos días con detalles por precisar.

Presidente de Independiente Rivadavia sobre Villa

Respecto a si ya es un hecho, Vila dijo: “No, no se puede decir eso (que ya es oficial la contratación de Villa) hasta que los papeles no estén terminados. Están muy avanzadas las negociaciones, los abogados de ambas partes están trabajando y seguramente en el transcurso de esta semana se van a terminar todos los trámites legales”.

Por su parte, destacó que el club no corre ningún tipo de riesgo de demanda, pues Villa ya está desligado de Boca Juniors y llegará con el pase en la mano. “Independiente no tiene ninguna posibilidad de ser demandado por ningún motivo. Independiente ha hecho las cosas bien. Está contratando a un jugador que tiene el pase y que lo va a registrar en la Asociación del Fútbol Argentino, con lo cual Independiente no tiene ningún problema legal”.

Finalmente, sobre la vida privada del jugador, puntualmente sobre el caso en el que fue encontrado culpable, resaltó las cualidades como personas con las que se encontraron: “Por su puesto que todo tiene importancia en la vida de una persona pública como es un jugador de fútbol, tanto la vida pública como la privada. Pero también evaluamos que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y más cuando está cumpliendo con un veredicto de la justicia, como lo está haciendo en estos días Sebastián Villa. Eso fue lo que nos llevó a pensar su contratación. Además, después de conocerlo y ver que es una persona correcta, humilde, respetuosa... Nos impresionó muy bien, por lo menos en los primeros contactos que tuvimos”.