Freddy Hinestroza contestó: ¿Fue injusta su salida del Junior?

Freddy Hinestroza ha sido uno de los jugadores clave en la campaña histórica del Atlético Bucaramanga que está muy cerca de coronarla con un título. El futbolista antioqueño marcó el gol que le dio la ventaja a los santandereanos en el partido de ida de la gran final y es el que tiene soñando a la hinchada del equipo leopardo.

El futbolista de 34 años habló en El VBar sobre lo que ha sido esta temporada en el equipo bumangués, así como el primer sobro de la gran final que se disputó en el Alfonso López. Asimismo, resaltó que el juego de vuelta será muy cerrado y que esperan a un Santa Fe que salga a buscar el resultado, pues son los que tienen la necesidad de igualar la serie y luego ganarla para levantar el trofeo ante su gente.

“Contento por lo que está viviendo la gente en Bucaramanga, la idea era hacer parte de la felicidad de ellos. Sabíamos que iban a ser dos partidos cerrados”, inició diciendo en líneas generales sobre la emoción que se ha generado en la ciudad.

Asimismo, destacó la jugada previa que tuvo su gol marcado tras pase de Jhon Córdoba en la ida. “Ha sido un gol bastante elaborado, yo creo que antes tuvimos varias opciones, pero el arquero de ellos estuvo muy bien y durante todo el torneo. Gracias a Dios pudimos marcar después de tantos intentos”, añadió.

¿Cómo se afrontan estos partidos?: “Este tipo de partidos, los equipos tratan de empezar a leer, a acomodarse un poco y con sus pelotazos nos hacían retroceder un poco, pero después fuimos avanzando un poco más en campo contrario. Ellos lo han hecho bien durante todo el torneo, pero nosotros sabemos a qué juega el rival y nos preparamos para eso, tenemos jugadores de buen pie y con buena circulación podemos romper esa presión de ellos”.

La voz de los experimentados: “Lo hablamos todos, jugadores que jugamos más finales, tratamos de hablarles, que los disfruten y que entreguen todo porque es lo último del campeonato y somos bendecidos de estar acá, muchos equipos se quedaron por fuera y nosotros estamos viviendo eso. Es de disfrutarlo porque no se ve todos los días”.

La necesidad es de Santa Fe: “Cuando llegas a una final, son partidos diferentes, ahora la necesidad la tienen ellos, nosotros estamos sabiendo qué tipo de partido se va a presentar, sobre todo ellos están obligados a buscar el resultado, nosotros no nos vamos a esconder, siempre tratamos de igualar al rival, pero en este momento la necesidad es de ellos y hay que hacer un partido inteligente”.

Su salida del Junior

¿Está viviendo una revancha tras su último año en Junior?: Yo creo que no por lo del Junior, uno en la vida y en el fútbol todos los días tiene revancha y lo veo así, como una oportunidad más de volver a jugar. De pronto en Junior en el último año por mi lesión y por diferentes motivos, no tuve mucha continuidad, entonces yo lo veo como una oportunidad y mi único motivo es devolverles a ellos (Bucaramanga) esa confianza que me han dado”.

¿Fue injusta su salida?: “No, injusta no porque tú no puedes estancarte en un solo lugar, la vida va mostrando ciclos y a lo mejor mi lesión pudo haber sido una señal de que ya había cumplido un ciclo, entonces con más razón entendí que ya era hora y Junior es un equipo que voy a estar toda la vida agradecido. Cumplí un ciclo ahí, la vida continua y uno no se puede estancar en un solo lugar”.