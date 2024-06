Vuelta olímpica anticipada: así fue la invasión de hinchas del Bucaramanga

En júbilo y descontrol, además de desmanes, terminó el partido de ida de la final de la Liga colombiana en el que Atlético Bucaramanga se impuso por 1-0 ante Independiente Santa Fe. Una situación inusual se produjo con la invasión de hinchas del equipo local, los cuales fueron cuestionados en redes sociales, pues apenas se trata del primero de los dos juegos de la gran definición y celebraron como si el título ya tuviera el trofeo en el bolsillo.

El gol de Fredy Hinestroza al minuto 69 a pase de Jhon Córdoba, hizo despertar el sentimiento de felicidad y vivir un estado de éxtasis a muchos de los aficionados del conjunto santandereano, que está en búsqueda de su primer título. Tal fue la alegría que apenas el árbitro Wilmar Roldán hizo sonar su silbato, aficionados desde la tribuna sur fueron los que iniciaron la invasión del festejo, incluso con los jugadores que aún estaban en la cancha.

#Deportes | Euforia en el estadio Alfonso López, luego de la victoria de Atlético Bucaramanga 1-0 ante Santa Fe en el partido de ida de la final del FPC.



Ampliación en: https://t.co/PdoAyyQTVR pic.twitter.com/FT3IpOyBGR — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 9, 2024

Agresiones y medidas para la vuelta

Se espera que el club sea sancionado fuertemente por el comportamiento de sus hinchas. Según el Artículo 84 del CDU, la responsabilidad por la conducta de los espectadores es de los propios equipos, por lo que se podrían ver expuestos a la suspensión de la plaza de una a tres fechas, las cuales serían aplicables el próximo semestre. Por su parte, a nivel económico, podrían recibir una multa entre 8 y 19 salarios mínimos legales vigentes.

Sin embargo, uno de los hechos más lamentables tuvo que ver con las agresiones que sufrieron el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, y otros miembros del equipo, al parecer con parte de la logística del estadio, pues el escenario ya había sido desocupado. El directivo denunció el maltrato y aseguró que no habrá ingreso para los aficionados del Bucaramanga en El Campín, para los cuales se les habilitó 1.000 entradas y ya habían sido vendidas en su gran mayoría.

“Al final del partido, como todos vieron, se invadió la cancha y la gente de logística se portó mal y nos agredieron a varios de Santa Fe, a los directivos, especialmente, nos agredieron con empujones y nos agarraron a pata”, dijo Méndez.

“El partido lo van ganando 1-0 y esa gente se mete al campo solo por hacernos el daño. No voy a correr riesgos. Santa Fe no va a correr riesgos”, agregó el presidente, quien fue tajante en su decisión. No obstante, podría ser reconsiderada durante la semana, incluso el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, le solicitó que pensara bien esta situación.

Habrá que esperar algún tipo de comunicado oficial por parte de Santa Fe en el que confirme que no habrá entrada visitante para el partido del próximo sábado 15 de junio. Es de destacar que a las afueras del partido, no se produjo desmanes entre los aficionados, que terminaron mezclados y viviendo la fiesta en paz.