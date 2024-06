Eduardo Méndez: Si hay hinchas del Bucaramanga en la final, pagarían la boleta más costosa

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, aseguró, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que, de permitirse el ingreso a la hincha del Atlético Bucaramanga en el juego de este sábado en El Campín por la gran final del fútbol colombiano, ellos deberán pagar el valor de la boleta más costosa, siendo recíprocos con lo que vivió la afición bogotana en el estadio Alfonso López.

“Yo nunca adquirí compromisos con nadie. Dijeron que Bucaramanga estaba estudiando la posibilidad de permitir el ingreso de gente. Barras con las que no tengo contacto, hicieron llegar el mensaje a Santa Fe, de que era el viernes y no había decidido. Sin embargo, Santa Fe reservó mil boletas para que la afición de Bucaramanga pudiera entrar”, comentó inicialmente.

Y agregó sobre dichas boletas: “es más, para que fuera menos tormentoso, nosotros pedimos que esas boletas separadas está en la parte occidental hacia el norte, bien ubicadas, donde se les permite buena visibilidad. Y dijimos, en correspondencia, haremos lo que ellos hagan”.

“Todos los factores cambian, la invasión fue una falta gravísima, la pólvora es transgrediendo las normas de Dimayor, la agresión a un fotógrafo. Ni con el Alcalde de Bucaramanga he hablado, el Gobernador bajó luego de los problemas y pidió excusas, con el Alcalde de Bogotá sí hablamos. Nos reunimos luego del partido femenino y estamos llegando a un acuerdo”, añadió.

Será el valor de la boleta más costosa

Méndez aseguró que a los hinchas de Santa Fe que viajaron a Bucaramanga se les incumplió con el valor de la boleta y se les cobró casi que 10 veces del valor prometido, motivo por el cual, de haber hinchas de Bucaramanga en el juego de vuelta, se les cobrará el valor máximo de las boletas habilitadas, 426 mil pesos.

“Al igual, como he recibido quejas de las barras. Nos atendieron bien, pero la boleta de 30 se las cobraron a 265 mil y yo lo que les propuse ayer en la reunión con el Instituto, el espacio que se les dejó a ellos es una boleta de occidental norte, que tiene un valor de 265 mil, pues vamos a dejarla al máximo del valor, de la más costosa del estadio y equiparamos igualdad en las partes para todos, pero no vamos a ser reacios a ir contra la voluntad de muchos”, explicó.

“Que a mí el Distrito me garantice que no va a haber nada, que va a ayudar con la seguridad, que no nos va a cobrar más por esa seguridad que nos ponga, le recuerdo, el arriendo más caro que hay en el país lo paga Bogotá con un 10% de la taquilla, nosotros mañana tenemos pagar alrededor de 1200 millones entre impuestos y taquilla, más la logística. Nosotros tenemos que garantizar el espectáculo”, finalizó al respecto.