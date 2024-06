Pablo Peirano: “Estamos con la confianza intacta”

Independiente Santa Fe cayó por la mínima diferencia ante Atlético Bucaramanga en condición de local. Con el gol en solitario de Freddy Hinestroza, los dirigidos por Rafael Dudamel se llevaron la ventaja al minuto 70, en el Alfonso López, con la asistencia de las dos hinchadas en el máximo escenario deportivo de los santandereanos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico uruguayo, Pablo Peirano, habló de lo que fue el partido con tramos deficientes del equipo en cancha. Dentro de su análisis, las bandas le costaron al equipo que sufrió los constantes ataques del conjunto rival, donde precisamente llegó la anotación de Bucaramanga.

“Los primeros minutos no fueron malos, fueron buenos. Después el rival hizo buenas cosas y nos costó contenerlos por las bandas, estuvieron acertados en ciertos movimientos y no pudimos salir de atrás. Muchas veces pasa que no podemos tener la pelota y eso no nos deja dar ese paso para adelante, nos ha pasado algunas veces y hay que revertir las situaciones”, expresó el entrenador.

Aunque la diferencia es de un solo gol, para el equipo será vital igualar la serie lo más rápido posible, algo que es una tarea complicada, ya que la defensa del Bucaramanga ha demostrado ser fuerte y segura en su defensa. El uruguayo confía en su grupo de jugadores para darle vuelta a la serie en El Campín.

“Un resultado que no era el que buscamos, se dio el 1 a 0, pero se terminó el primer tiempo y ahora toca jugar la segunda parte. Hay que seguir, seguimos como hasta ahora, hay que corregir para la segunda parte, pero estamos bien, con la confianza intacta, hay otro tiempo más para combatir al equipo rival”, añadió.

A darle vuelta

Es la primera vez que Santa Fe tiene que resolver una serie en contra en la presente temporada, sin embargo, Peirano y su cuerpo técnico realizará el respectivo análisis para corregir los puntos débiles del partido de ida, y evaluar puntos en específico para reaccionar. La media distancia y transiciones en velocidad podrían ser las herramientas para llegar al arco de Aldair Quintana.

“Siempre corregimos, tanto en victoria como en derrota. Es algo que hemos hecho en forma habitual, corregir aspectos de jugadores libres para tomar como referencia y mejorar los circuitos en la parte ofensiva para tener más profundidad”, sentenció.