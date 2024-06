Más de 13 mil maestros en Norte de Santander se unirán a la jornada de paro nacional

Cúcuta

“Declaramos en estado de alerta máxima al magisterio colombiano” dijo Fecode en las últimas horas, haciendo referencia al Proyecto de Ley Estatutaria de Educación que se adelanta en el Congreso de la República y que fue aprobado en tercer debate de la Comisión Primera del Senado.

“El proyecto conciliado por las diferentes bancadas en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, el pasado 5 de junio del año en curso, no corresponde con los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y FECODE. La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates” dijo Fecode en un comunicado.

Tras lo anterior, más de 13 mil maestros en Norte de Santander se unirán a esta jornada de manifestaciones que se llevará a cabo el próximo miércoles. “Por esa razón, el próximo 12 de junio vamos a tener un paro nacional, no solo de los maestros, sino de todos los sectores que se ven afectados con esta situación para exigirle al Congreso de la República, especialmente al Senado que no apruebe esta Ley Estatutaria, porque nació con muy buenos propósitos entre Fecode y el gobierno, pero le cambiaron la naturaleza, especialmente los sectores que no quieren a Fecode, que no quieren al magisterio, que quieren seguir manteniendo una lucha frontal contra la organización que no ha permitido que se privatice la educación” dijo Hugo Cárdenas, representante de la Federación por Norte de Santander.

Hizo un llamado todos los maestros “a defender nuestro carácter laboral, a defender la educación pública, a defender a los niños, que se le dé comida en los colegios, que la plata de la nación no tiene por qué entregársela a particulares, en contratos. Necesitamos fortalecer nuestra educación pública”.

Este paro, de 24 horas, está siendo convocados para que se adelante una movilización en la ciudad de Cúcuta, teniendo punto de concentración el parque Simón Bolívar a partir de las 8:00 a.m.