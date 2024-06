Joven con síndrome de down representa a Colombia en Congreso Europeo de Empleo con Apoyo

DiversoLab, laboratorio enfocado en potenciar las capacidades de seres humanos diversos para su articulación con oportunidades organizacionales, informó que María Camila González Torres, una mujer joven con síndrome de Down integrante de la entidad, representa a Colombia en el 15º Congreso Europeo de Empleo con Apoyo, “We Have The Talent”, en Tarragona, España, el cual busca promover la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social en la Unión Europea.

La señora González, líder de Comunicaciones Auténticas y Mensajes Inclusivos de DiversoLab en Medellín, indicó que su participación en dicho evento buscará demostrar, a través de su historia de vida, la capacidad de los seres humanos diversos para trabajar en organizaciones y contribuir a la economía.

Estas son sus palabras: “Es muy importante que el mundo sepa que nosotros no tenemos una enfermedad, nosotros tenemos una condición genética, venimos para aprender y que nosotros podemos hacer muchas cosas, como trabajar, llegar a una empresa”.

El Congreso Empleo con Apoyo, del que la señora González hace parte, es un foro para profesionales del sector, entidades y empresas a favor de la inclusión laboral en la Unión Europea.

Diana Lizeth Muñoz, directora ejecutiva de DiversoLab Colombia, quien también acompañó a María Camila a España, brindó un panorama positivo frente a la inclusión de las empresas en Colombia, pero apuntó que se hacen necesarias más acciones que palabras. Esto dijo: “Hemos podido identificar que para el momento en que empezamos a hacer investigación para el día de hoy, o sea, el incremento y el panorama en Colombia es alentador. Identificamos que las organizaciones hablan mucho, pero hace poco, pero que lo hablen es importante, ¿cierto? Que lo pongan en sus agendas es importante, que creen políticas, estrategias, diversidad, equidad e inclusión es importante, pero todavía nos falta como llevarlo un poco más a la acción”.

Finalmente, tanto Diana como María Camila indicaron que con su participación en este evento en el viejo continente, buscan traer a Colombia las iniciativas, en especial de base tecnológica, que permitan generar impacto y eficiencia en los procesos de inclusión en el mundo laboral de las personas diversas.