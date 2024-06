Rápidos y Furiosos: en video quedaron registrados los piques ilegales en la Calle 26

Bogotá D.C

El pasado fin de semana los vecinos del barrio Samper Mendoza en Bogotá denunciaron la realización de piques ilegales sobre la Calle 26, al parecer en los que se compite por el ¼ de milla.

“A la 1:30 de la mañana llegan más de 50 personas en carros y motos a competir. La distancia del reto queda entre la estación de Transmilenio Centro Memoria hasta el Colsubsidio de la 26. Hacen mucho ruido, duran aproximadamente 2 horas y son varios los vehículos que compiten, como en Rápido y Furioso”, dijo a la concejal Diana Diago uno de los vecinos del sector.

#BOGOTÁ La concejal @dianadiago denuncia que en la Calle 26 se están realizando piques ilegales en horas de la madrugada. A pesar de que esto no es una problemática nueva, Diago asegura que @SectorMovilidad no ha realizado ningún tipo de control. @ClaudiaCamilaV pic.twitter.com/l8GPIV8iCm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 5, 2024

Expuestos a accidentes de tránsito y bloqueos de vías están a la deriva los vecinos de estos barrios

Según la concejal Diana Diago, a pesar de que esta problemática no es nueva, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán aún no ha realizado acciones contundentes.

“Las comunidades están desesperadas porque no pueden dormir y la institucionalidad no actúa de forma eficiente. ¿Cómo es posible que la convocatoria de estos piques se haga por Facebook y se confirme a través de WhatsApp y la Policía no esté al tanto de la situación?”, dijo Diago.

Las convocatorias se hacen por redes sociales

De acuerdo con la concejal Diago, en la página de Facebook Piques en Bogotá, que cuenta con 41.000 seguidores, cada jueves se convocan “piques clandestinos” en la ciudad.