Niegan tutela con la que EPS Sanitas buscaba tumbar la intervención de la Supersalud

El Tribunal Superior de Bogotá consideró que este recurso era improcedente pero que la EPS Sanitas aún tiene en su haber un recurso de reposición que por el momento no ha sido resuelto, luego que desde el pasado 15 de abril, el abogado del grupo Keralty, Juan David Riveros, anunció que implementarían una serie de medidas jurídicas contra la intervención generada por el Gobierno.

Exactamente la Sala Civil, argumentó que al interponerse el recurso de reposición, por el momento no es posible fallar en un caso de tutela que no ha sido resuelto ni respondido por un juez natural, por lo que no se avala la decisión de intervención.

Para los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, “los accionistas de Sanitas tuvieron la oportunidad de presentar los recursos que permitieran controvertir la actuación de la SuperSalud, pero destacaron que la intervención a Sanitas está amparada por las competencias de la autoridad”.

En otro apartado, se resalta que Juan Pablo Rueda, y quien fuera representante legal de Sanitas, al no ostentar dicho cargo, no tendría la facultad que permitiera al expresidente de la EPS, solicitar un recurso de amparo con respecto a la empresa que fue afectada por la resolución.

Ahora le queda un recurso en el Consejo de Estado para que, independiente del fallo emitido, la EPS Santias, pueda tumbar la intervención de la Superintendencia de Salud efectuada desde el pasado 2 abril del 2024.

Por su parte “La EPS Sanitas y el Grupo Keralty, confían en los jueces de la República y esperan que, una vez se estudien de fondo sus argumentos, se restablezca el orden jurídico quebrantado por la decisión de intervención a EPS Sanitas”, se asegura en un comunicado del grupo Keralty.