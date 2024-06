Miércoles 5 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente Gustavo Petro pidió al General William René Salamanca, director general de la policía nacional, capturar a los homicidas de la joven Angélica María Herrera, una mujer que fue asesinada por dos sicarios mientras estaba en un local comercial en el municipio de Montenegro, Quindío

A través de su cuenta de ‘X’, el jefe de estado rechazó estos crímenes y señaló que los criminales” que matan las flores, no deben seguir en Colombia”.

" El asesino llevará encina su cruz de por vida, pero Colombia debe ser para la vida. Le pido al general Salamanca capturar a los homicidas y a la justicia hacer justicia”, aseguró.

A propósito de este hecho, el pasado 28 de mayo el gobierno sancionó una ley que busca endurecer el tratamiento penal para quienes hayan sido condenados por feminicidio o estén detenidos preventivamente como sospechosos de ese tipo de casos.

Esta medida endurece las medidas penales contra los condenados y detenidos por el delito de feminicidio, no podrán acceder a beneficios y subrogados penales.

Ante este pronunciamiento, la secretaria del interior del Quindío Juana Camila Gómez dijo que tanto el CTI de la Fiscalía como la Sijín de la Policía avanzan en la investigación y ya tendrían listas las ordenes de captura de un hombre y un menor de edad como presuntos responsables de este hecho que se presentó el 27 de mayo

Por su parte la diputada del pacto histórico Jessica Obando que conocía a la mujer víctima espera que con este empujón del Presidente Petro prontamente se haga justicia y este crimen no solo no quede en la impunidad sino no se vuelvan a presentar.

Atención que tres homicidios con arma de fuego en casos aislados se han presentado en los dos últimos días en el Quindío

en casos aislados dos hombres fueron asesinados en las últimas horas en el municipio de Montenegro en el Quindío, en uno de los casos está involucrado un Policía,

En el caso de Montenegro, el ultimo homicidio se presentó ayer martes 4 de junio en la tarde en el sector conocido como “La 18″

Según la información de la Policía, En planes de registro y control en el sector de “La 18″, momentos en que fue requerido un ciudadano identificado como Julio César Ceballos, se torna violento contra un uniformado de la policía causándole laceraciones en la cabeza y fractura en la muñeca.

En el forcejeo e intento de huida de esta persona, el policía acciona su arma de dotación, impactando en una oportunidad al ciudadano, siendo trasladado al hospital donde ingresa sin signos vitales.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó que la persona asesinada había sido capturada por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en el año 2022, en la desarticulación del Grupo Delincuencia Común Organizado “Los Chukis” y hace un mes había sido dejado en libertad por vencimiento de términos.

en desarrollo de esta intervención fue aprehendido un menor de edad conocido como alias “Fritanga”, requerido por concierto para delinquir, homicidio y desaparición forzada.

Un hombre con antecedentes judiciales por diferentes delitos fue asesinado en el municipio de Montenegro

El caso se registró en la noche del lunes festivo 3 de junio cuando fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Julio César Franco de 42 años de edad en el barrio La Isabela del municipio.

De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima había regresado al país tras ser deportado de los Estados Unidos y también registraba antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

El secretario de Gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas señaló que avanzan en las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Destacó que están adelantando actividades de verificación y coordinación con personal de la Policía Judicial que les permita establecer concretamente los móviles del nuevo caso de homicidio.

A propósito, en la noche del martes 4 de junio en el barrio San Miguel del municipio de La Tebaida se presentó un ataque sicarial que dejó a un hombre herido que luego falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial en Armenia.

En Armenia, hay preocupación por la inseguridad para el sector transportador, un conductor de una buseta fue agredido con arma blanca en un intento de hurto

El lamentable hecho se registró en el barrio Popular de Armenia en la tarde del lunes festivo 3 de junio de 2024 cuando un conductor de la cooperativa integral de transportadores de Circasia, Cootracir, fue víctima de un hurto del celular y el dinero producto de su trabajo.

Al respecto el subgerente de la empresa, Grosver Alberto Ibarra se mostró preocupado por la situación de inseguridad porque a pesar de que toman las medidas correspondientes siguen ocurriendo los casos.

Sostuvo que la problemática ha ido en aumento porque los conductores son más expuestos a este tipo de hechos tan lamentables. Resaltó que de acuerdo con la información que les ha brindado la víctima, él se disponía a entregarles a los delincuentes lo que le solicitaban, pero poco importo eso ya que fue herido con arma corto punzante en la cabeza y en la cara.

Fue enfático en decir que por fortuna el conductor fue dado de alta y la situación no pasó a mayores, sin embargo, si fue grande el susto por las heridas que recibió.

Aunque reconoció el apoyo de la Policía del departamento cuando se registran los hurtos en cuanto a las capturas, dijo que no es suficiente porque en cuestión de horas o días ya están libres delinquiendo nuevamente en las calles y afectado el sector.

Vale anotar que un joven de 25 años fue capturado por los delitos de lesiones personales y hurto, tras ser retenido por la comunidad señalado de ser el responsable en este caso.

Ya no habrá más cierre total en la vía Armenia- Calarcá en el sector de la María, tras el avance de las obras programadas en el marco de la construcción de la doble calzada

Recordemos que el Consorcio Vías y Equipos del Café había informado sobre el cierre total de la vía hasta el viernes 7 de junio entre las 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin embargo, dieron a conocer en las últimas horas que fue habilitada nuevamente la vía debido a que lograron culminar la intervención programada en dicha zona.

El director territorial en el Quindío del Instituto Nacional de vías INVIAS, Rodrigo Osorio manifestó que luego de un gran esfuerzo y las condiciones climáticas lograron culminar las obras programadas en tiempo récord.

Indicó que desde las 6 de la mañana de ayer martes 4 de junio iniciaron las labores correspondientes bajo la premisa de concluir lo antes posible con el fin de aperturar la vía entendiendo el impacto que tiene el cierre para la movilidad del sector.

Explicó que el trabajo consistió en el posicionamiento de 26 vigas metálicas en una sección de calzada en voladizo en medio de la construcción de la segunda calzada en la zona.

A propósito del día mundial del medio ambiente, Una joven abogada quindiana Valerhim Pérez Uribe participa en representación de Colombia en un evento internacional en Turquía sobre el medio ambiente

Valerhim participa como asesora juvenil de ONU Habitad, un programa de Naciones Unidas para asentamientos humanos donde hablará de gobernanza juvenil para el medio ambiente

Hoy arranca la vitrina de sostenibilidad Expo R en el centro de convenciones de Armenia

Hasta el jueves 6 de junio se llevará a cabo el evento especializado en gestión ambiental empresarial denominado Expo R, en el centro de convenciones de la ciudad.

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada señaló que la actividad es completamente gratuita y participarán más de 80 empresas quindianas en diversas áreas como: gestión de residuos, turismo de naturaleza, asesoría y educación ambiental, alimentación sostenible, gestión de calidad del agua, moda circular entre otros.

Destacó que es la cuarta versión y busca impulsar la sostenibilidad ambiental. Además, dijo que son varios los empresarios comprometidos con el tema, pero también apuntando a fortalecer el beneficio económico. Así mismo estará Marce la recicladora, influencer nacional que transmite a través de sus redes sociales su pasión por el reciclaje.

En ese mismo sentido se pronunció Hamilton Villada de la empresa Industria Vulcano SAS de Calarcá que está dedicada a la valorización y transformación del plástico en productos de mobiliario urbano.

Dio a conocer que iniciaron con el proceso hace más de 30 años enfocados inicialmente en el hierro, pero tiempo después empezaron con el plástico lo que ha sido todo un éxito por el recibimiento de sus clientes.

Precisó que fabrican la tapa de seguridad para medidor en polipropileno con resistencia para el tráfico vehicular liviano lo que ha permitido en gran parte reducir los hurtos que eran una constante en diferentes puntos del departamento.

Cabe destacar que los recicladores censados en el departamento son 423 donde Armenia puntea con 310, le sigue Calarcá con 36 y Montenegro con 25.

El programa de Habitante de Calle, de la Secretaría de Desarrollo Social, inició la campaña ‘Solidaridad Responsable’, que busca sensibilizar a los ciudadanos y comerciantes que les suministran a los habitantes de calle las ayudas como: alimento, vestuario, dinero, entre otros elementos; a que estos sean entregados, no directamente a la población, sino a las distintas entidades que trabajan por este grupo poblacional.

Lina Tatiana Galindo Cárdenas, enlace del programa de Habitante de Calle. Explicó que “Es importante aclarar que, no estamos diciéndole a la ciudadanía que no ayude, que no aporte, el mensaje es de sensibilización para que esas ayudas sean redireccionadas a aquellas instituciones privadas que trabajan por la población habitante de calle”,

Desde el sindicato del Ministerio del Trabajo en el Quindío exigen diálogo con promotores del paro a nivel nacional

La inconformidad está relacionada con que los diálogos se están realizando con organizaciones sindicales que no impulsan el cese de actividades como es el comité de huelga a nivel país.

Precisamente desde el viernes 31 de mayo se presentó el paro y cierre de instalaciones con el objetivo de exigir cumplimiento del acuerdo colectivo para la vigencia 2023 – 2025.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social Sinaltraempros, Rubén Darío Robayo, mencionó que el llamado va encaminado a que la ministra de Trabajo se reúna con el comité de huelga lo que genera el desconocimiento al proceso.

Fue enfático en afirmar que hasta no obtener respuestas continuarán promoviendo las actividades propias en el marco del paro como son arengas y plantones a las afueras de las instalaciones de la sede de la entidad en el horario laboral.

Vale anotar que en las últimas horas la ministra de trabajo aprobó la bonificación para los sindicatos, sin embargo, no cambia en nada el panorama ya que es solo una de las peticiones como la nivelación salarial.

El exgobernador del Quindío, Jaime Lopera y expresidente de la academia de historia dijo que la solicitud para la devolución del tesoro Quimbaya no solo debe usar el canal diplomático sino llegar a un Tribunal Internacional de Justicia para que jueces internacionales objetivos y no subjetivos que no tienen ningún interés particular en ningún país pueden dar la solución final

Armenia ocupó el puesto 15 entre las ciudades con mayor desempleo en el trimestre móvil febrero- abril

En efecto la tasa de desempleo del trimestre móvil febrero a abril de este año fue para Armenia de 11.9%, ocupando la posición 15 entre 23 ciudades.

El coordinador del observatorio económico de la secretaría de hacienda de la ciudad, Juan Carlos Vásquez dio a conocer que Armenia aumentó el total de ocupados en 3.314 personas, experimentando el mayor aumento en la administración pública con 2.305 personas, actividades profesionales con 1.959 personas, y comercio con 1.517 personas.

Las ramas que experimentaron contracciones fueron alojamientos 1.408 personas menos, actividades artísticas con 1.069 personas menos, industria manufacturera con 364 y agricultura con 242 personas menos.

La construcción no experimentó cambios significativos. Sostuvo que cuando el mayor aumento de ocupados se da en el sector de la administración pública es un signo de desempeño económico muy pobre a nivel del resto de sectores, pero Armenia muestra una resiliencia de su mercado laboral, al mantener las tasas de desempleo en su nivel estructural, a diferencia de Manizales o Pereira que están viendo crecer las tasas de desempleo por la pérdida neta de puestos de trabajo.

Se posesionaron los 54 nuevos Contralores Estudiantiles para las instituciones públicas del Quindío en los once municipios no certificados en educación. El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya e invitó a que los jóvenes hagan una estricta vigilancia entre otros, a los recursos del PAE y a la manera en que este programa se está llevando a cabo en el departamento.

En deportes, En la ciudad de Medellín se realizaron las National Special Olimpics, donde se celebró la diversidad en los juegos regionales para deportistas con discapacidad cognitiva.

La delegación quindiana obtuvo un total de 24 preseas: en Natación 3 medallas de Oro, 2 de Plata y 3 de Bronce; Atletismo 6 medallas de Oro, 5 de Plata y 3 de Bronce; Futsal 2 medalla de Plata. La delegación la conformaron 44 atletas y 12 entrenadores que participaron en tres disciplinas como Atletismo, Natación y Futsal; este evento es el clasificatorio para los IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales que ser realizarán en Paraguay del 1 al 15 de octubre de 2024.

De otro lado en el fútbol, con dos pancartas ubicadas en la tribuna norte del estadio centenario de Armenia, los hinchas protestaron pacíficamente por un nuevo fracaso del Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B del primer semestre.

En las pancartas se leían las frases “amañados en la B, jugadores sin sangre” donde los hinchas se expresaron por los malos resultados, ya en lo deportivo, Deportes Quindío le ganó 1 a 0 Cúcuta Deportivo cuando ya estaba eliminado de llegar a la final.

Martes 4 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío