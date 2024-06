¿Juanfer Quintero regresa al fútbol colombiano?, estas son las verdaderas posibilidades

El nombre de Juan Fernando Quintero siempre se relaciona con el fútbol colombiano. Con el mercado de transferencias próximo a abrirse en el país, el antioqueño vuelve a ser vinculado con equipos que verían en él un refuerzo de jerarquía para encarar el torneo local, aunque nunca será una operación fácil.

Independiente Medellín es el equipo de los amores del volante de 31 años, quien de hecho ya tuvo un buen paso por la institución en 2017. Es el club con el que se suele relacionar a Juanfer, a pesar de que también jugó el primer semestre del 2023 para el Junior de Barranquilla.

En los últimos días, los rumores de la eventual vinculación al cuadro antioqueño incrementaron y más partiendo de las situaciones familiares que tuvo que vivir, en las que tuvo que viajar en dos oportunidades desde Argentina a Medellín para atender, al parecer, un problema de salud de su esposa. Partiendo de esto, han incrementado las especulaciones de que Quintero buscaría regresar al equipo, pero su situación económica lo imposibilita.

¿Qué posibilidades tiene de volver al Medellín?

Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, dio a conocer en el espacio Encartados de Youtube, que si bien existe la intención y el deseo de Juan Fernando, su alto costo salarial lo vuelve casi que imposible para el DIM. “Hay un 85, 90, 95 por ciento que NO sea jugador del Medellín”, inició diciendo.

“Juan Fer quiere, es hincha, le gusta el equipo, tiene una amistad real con los directivos del Medellín que no es de intereses. Entiendo al club y al jugador”, añadió al respecto. Posteriormente, concluyó que “el club lo ha intentado y el jugador ha expresado sus demandas, pero no hay acuerdo, aquí es importante la salud económica de ambos. Tienen que ser responsables. El club le ha dicho ‘tenemos unos temas salariales, no lo vamos a poner en esos topes, pero no podemos llegar a lo que merece ganarse’. Hoy las partes están lejísimos”.

De esta manera, Quintero, de momento, no parece tener encaminado su regreso al conjunto Poderoso, que necesitará refuerzos para encarar los octavos de final de la Sudamericana y, eventualmente, próximas rondas en caso de clasificar. Por su parte, el futbolista cuenta con contrato hasta 2026 en Racing, equipo que también avanzó a octavos de la competición.

De momento, Quintero se encuentra concentrado con la Selección Colombia de cara a los amistosos ante Estados Unidos y Bolivia en suelo norteamericano, los cuales servirán de última preparación para la Copa América, en la cual la Tricolor se medirá en la fase de grupos ante Paraguay, Costa Rica y Brasil.