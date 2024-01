Avanza debate de 'Ley Ómnibus' en Argentina, pero con dilaciones de la oposición

Buenos Aires

Diputados de corte peronista en Argentina, han dilatado la sesión del debate de la ‘Ley Ómnibus’ que es uno de los proyectos polémicos pero importantes para el presidente Javier Milei.

La sesión tiene como nombre ‘Debate de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, pero han sido más de dos horas de demora, ejercido por algunos diputados de oposición, para perjudicar la discusión del proyecto pilar para el futuro político del gobierno.

En particular el diputado Leopoldo Moreau, del Bloque de Unión por la Patria, el cual ha denunciado las irregularidades que aparentemente ha tenido Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y que tiene afinidad con el oficialismo.

Moreau propuso que el proyecto se vuelva a analizar y por ende votar, en las comisiones por la cantidad de artículos que se han eliminado hasta el momento. “Entonces no es cuestión de confrontar legitimidad con legitimidad, sino sentido común con sentido común; el presidente no puede que ser rey de una colonia, tiene que ser presidente de una república, y la república está representada en este parlamento, le guste o no al presidente, lo dice la constitución nacional.”, aseguró Moreau.

La demora fue de casi tres horas para dar inicio a un debate que según analistas en el país suramericano, “nació muerto”, pero que en contraparte, el gobierno si tiene la idea que la ‘Ley Ómnibus’, para pasar la serie de debates, necesita como mínimo que se discutan unas reformas profundas, en particular, en los capítulos de corte económico.