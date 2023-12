¿Conoce el cáncer de mama triple negativo?

El desarrollo del cáncer de mama se da cuando las células de los tejidos se alteran en el órgano glandular ubicado en el pecho, puede pasar tanto en hombres como en mujeres. Los factores de riesgo se ven relacionados cuando una mujer no ha tenido hijos, cuando la primera menstruación llega a temprana edad, en casos donde la persona se encuentra en sobre peso y cuando los estilos de vida no son adecuados (falta de actividad física, consumo de tabaco, no dormir o comer bien).

Es importante informar y educar que existen diferentes tipos de cáncer de mama, todo lo define la zona en donde se está desarrollando el tumor, el mensaje principal es conocer ese tipo de cáncer de mama para entender y realizar un tratamiento oportuno. Para el cáncer de mama triple negativo hay que prestarle mucha atención, pues son tumores más agresivos que tienden a crecer y propagarse más rápido.

El pasado 18 de diciembre nos acompañó Javier Pacheco, médico especialista en atención a pacientes con patologías propias de la Medicina Interna y Hemato-Oncología, actualmente es el jefe del servicio de Oncología Clínica del Hospital San José en Bogotá, estuvo conversando sobre el cáncer de mama triple negativo.

Escucha el programa completo aquí.