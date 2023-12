Ministro Jaramillo respondió a quienes han puesto en duda sus títulos académicos en Europa

Bogotá

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, respondió ante los cuestionamientos que ponen en duda sobre sus títulos académicos en el exterior.

Luego que el abogado Edward Morrón, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, pusiera en duda los logros particularmente en Suecia; el jefe de la cartera de Salud, aseguró que sí es médico especializado en cirugía cardiovascular y pediátrica. Que cursó su pregrado en el Colegio Mayor del Rosario y sus posgrados los hizo en The Swedish Board of Health and Wellfare de Estocolmo y en el Hospital Universitario de Uppsala, en el país escandinavo.

DENUNCIA CIUDADANA ⚠️



El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, suele mencionar con orgullo su experiencia como médico en Suecia. Sin embargo, según mi investigación, parece que él NUNCA ESTUDIÓ en el país nórdico. Miremos con atención 👇: pic.twitter.com/n9KnJ9YMEN — Edward Morrón (@ejmorronb) December 12, 2023

“Nunca he mentido sobre mi vida personal, académica y profesional, la cual ha sido ampliamente escrutada y examinada tanto a nivel regional como nacional en el marco de mi conocida trayectoria política de más de cuarenta años”, puntualizó el ministro.

Insistió que llegó a Suecia en 1989, donde estuvo 5 años cuando logró un título como cirujano de tórax en 1994; dicho título lo convalidó con un documento del ICFES, en el que también se certifican estudios en Universität Wien en Viena, Austria.

Quiso ir más atrás y dijo que “en el año 1967 terminé el bachillerato. Pagué servicio militar y tuve la oportunidad de entrar a la Universidad del Tolima, pero gané una beca para estudiar en Holanda. Me fui al Rijks Hogere Landbouw School. Tuve la oportunidad de obtener el diploma en zootecnia, podríamos traducirlo así, entre 1968 y 1971. Regresé a Colombia y en 1972 comencé a estudiar medicina. Terminé el 20 de diciembre de 1977″.

Vale aclarar que los títulos a los que Morrón puso en duda desde sus redes sociales, son los de los años 90 en Europa, manifestando que se contactó con las universidades de Suecia y Austria, a lo que le dijeron, aparentemente, que no se tienen rastros del ahora ministro Jaramillo.