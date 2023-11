El debate nacional sobre el futuro petrolero que abrió Gustavo Petro

Colombia

Durante el fin de semana surgió nueva discusión nacional, pues justo en momentos en que las cifras evidencian que el país necesita un impulso de reactivación que permita alcanzar las metas del gobierno en materia de empleo, reducción de la pobreza y desarrollo en general, el presidente Gustavo Petro realizó el anuncio de una eventual alianza con la petrolera venezolana PDVSA, para invertir en explotación petrolera en ese país.

“Construiremos proyectos de energías limpias en los que el norte de Colombia puede ser abundante para trasmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela y traeremos de Venezuela energías que aun subsisten para tratar de mantener las deficiencias que puede haber en Colombia. Materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana y materias primas para sustentar aun la transición hacia las energías limpias a través del gas”, aseguró el mandatario.

Dicha declaración motivo una ola de reacciones que fueron presentadas en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio.

Luis Augusto Pacheco, del Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de la Universidad Rice, quien además ha trabajado en la industria petrolera venezolana como directivo de PDVSA, aseguró que Venezuela es de las provincias petroleras más atractivas de Suramérica, sin embargo, no se encuentra en un buen momento para la exportación de petróleo y gas.

“Venezuela es de las provincias petroleras más atractivas de Suramérica, pero al mismo tiempo, la industria petrolera en Venezuela está en el peor estado comparado con cualquier industria suramericana de petróleo y gas, incluyendo a Ecopetrol”.

Indicó que PDVSA está sometida a investigaciones por corrupción y tiene deudas que superan por 60.000 millones de dólares.

“PDVSA no es hoy día el mejor socio que uno pudiera tener, por varias razones, entre estas, que está sometida a investigaciones de corrupción, de lavado de dinero, sanciones del departamento del tesoro norteamericano. A pesar de tener una licencia temporal que la exime de algunas de esas sanciones, no tiene capacidad técnica, está quebrada porque tiene cerca de 60.000 millones de dólares o más de deudas que no están pagas y que están en demandas en Estados Unidos”, afirmó Pacheco.

Por otra parte, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, aseguró que la inversión de explotación de yacimientos en Venezuela no detendría el proceso de explotación que se está llevando a cabo en Colombia. Indicó que esta alianza podría llegar a reducir los costos de producción del país.

“En ese terreno ya hablamos de un negocio. Nosotros tenemos unos costos de producción más elevados y que impactan la competitividad. En el vecino país tenemos grandes yacimientos y probablemente costos de producción menores en donde las inversiones van a traernos más o menos ganancias y es lo que tendrá que evaluarse”.

Por su parte, el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Saul Kattan, afirmó que una de las prioridades de la empresa es garantizar la soberanía energética del país.

“Evaluar posibilidades siempre está en la mesa de cualquier empresa y en este caso de ECOPETROL lo más importante es garantizar la soberanía energética del país. Tenemos unas perspectivas muy buenas para tener gas en Colombia, esto va a llegar alrededor del 2026 o 2027″.

Sin embargo, Felipe Bayón, ex presidente de Ecopetrol, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de priorizar asociaciones con la empresa petrolera venezolana en lugar de invertir dichos recursos en yacimientos de gas en Colombia

“Si se pueden hacer las inversiones en Colombia, proteger desde el punto de vista de ECOPETROL, 150.000 empleos entre directos y contratistas pues invirtamos la plata en Colombia, generemos más posibilidades para más colombianos, antes de pensar en asociaciones donde no necesariamente es claro cuál es el objetivo o cuál es el problema que se está resolviendo”.

Finalmente, César Loza, presidente de La Unión Sindical Obrera-USO, también manifestó su desacuerdo con este anuncio y dijo que la industria petrolera venezolana no tiene integridad operativa.

“Este acuerdo del presidente Petro por supuesto nos tomó por sorpresa, no lo conocíamos, y nosotros entendemos que los países hagan alianzas, pero que no sea a costa de la desinversión en Colombia”.