“Él no es interlocutor en la mesa de diálogo” Gobierno a máximo jefe del ELN

Antonio García quien es el máximo jefe del ELN, dio a conocer que este grupo armado ilegal no va a dejar de secuestrar, ni que “aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones”, todo esto después de la liberación del papá del jugador Lucho Díaz en donde aseguraron así mismo que “el grupo guerrillero no está obligado a suspender sus actividades de financiación”.

Tras esto Otty Patiño jefe negociador del Gobierno Nacional fue claro en decir que Antonio García no es el interlocutor en la esa de diálogos y no se debe entrar en controversias.

“Mi interlocutor en la mesa de dialogo no es Antonio, sino es Pablo Beltrán, de tal manera que entrar en controversia me parece inútil... ese tema ha sido tocado en el mecanismo de monitoreo y verificación, por tanto va a pasar a la mesa de negociación y va hacer el tema numero uno en el próximo ciclo”, aseguró Patiño.

Finalmente el jefe negociador señaló que continuar con esta practica sistemática de secuestros podría significar un incumplimiento reiterado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.