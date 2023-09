Un ciclón deja al menos 21 muertos en el sur de Brasil

AME6861. VALE DO TAQUARI (BRASIL), 05/09/2023.- Fotografía cedida hoy por el Batallón de Aviación de la Brigada Militar de bomberos rescatando personas de los techos de sus casas, después que un nuevo ciclón por el sur de Brasil, hoy en Vale Do Taquari (Brasil). El número de fallecidos por el paso de un ciclón extratropical que avanza desde el lunes por la región sur de Brasil aumentó a 22 en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, informaron este martes fuentes oficiales. Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, es la región más golpeada por el ciclón, con un balance preliminar de 21 fallecidos y alrededor de 4.000 evacuados, según anunció el gobernador regional, Eduardo Leite, en una rueda de prensa. EFE/ Batallón De Aviación De La Brigada Militar SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO / Batallón de Aviación de la Brigada Militar ( EFE )