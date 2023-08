Colombiamoda: Coca-Cola inauguró el primer Mercado de moda circular en la Feria

La edición número 34 de Colombiamoda+Colombiatex fue el marco mediante el cual Coca-Cola le apostó a ayudar a emprendedores comprometidos con la moda circular. Desde el 25 al 27 de julio, en Plaza Mayor, en Medellín, la empresa dio espacio para el primer Mercado de moda circular en la Feria.

El mercado de moda circular es una tendencia que promueve la sostenibilidad en la industria y es concebida como un sistema de producción basado en la economía circular, optimizando procesos y promoviendo el uso consciente de los recursos para disminuir el impacto al medio ambiente.

Es por eso, que el Sistema Coca-Cola (conformado por la Compañía Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA), que en alianza con Inexmoda, lanzó el primer Mercado de Moda Circular, mediante el cual los más de 50.000 asistentes de Colombiamoda+Colombiatex 2023 pudieron conocer las marcas y adquirir productos de 11 emprendedores, quienes fueron los protagonistas de este espacio.

“En el Sistema Coca-Cola reconocemos la importancia de la circularidad. Desde hace décadas promovemos este movimiento, con el que garantizamos que nuestras botellas retornables, de vidrio o de REF PET, completen su ciclo y vuelvan a llenarse con los sabores que más disfrutan nuestros consumidores”, afirmó Daniel Suárez, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola Zona Centro.

Y agregó, “sabemos el valor de las segundas oportunidades, no solo en la industria de bebidas, sino en otras tan importantes como la de la moda (...) nos unimos a 11 emprendedores que comparten nuestra pasión por marcar la diferencia a través de la moda consciente y quienes son los protagonistas del primer mercado de moda circular de Colombiamoda+Colombiatex 2023″.

Coca- Cola apoyó a emprendedores que se adaptan a distintos gustos de moda, entre: ropa formal, casual, swimwear, resortwear, ropa de segunda mano, calzado y accesorios.

Entre los emprendimientos estuvieron presentes: Closeando, Paréntesis diseño, Salvárea, Sientochenta, Bee Surreal, Limpia tu closet, New for you, Pura, Religare, Sneaker Remaker y AOS.

Para Salvárea, el apoyo de Sistema Coca-Cola se convierte en un catalizador para alcanzar sus sueños y conectar con una audiencia más amplia “Nos brinda una valiosa plataforma para compartir nuestra pasión por conectar con las maravillas naturales de Colombia y sus ecosistemas, a través de nuestras joyas, las cuales están fabricadas con materiales reciclados como vidrio, escombros, semillas, entre otros”.

Sin lugar a duda, el Mercado de Moda Circular en Colombiamoda+Colombiatex 2023 es un hito en la industria de la moda en Colombia, pues impulsa una transformación hacia prácticas más sostenibles y conscientes.