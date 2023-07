Corte regaña al colegio Helvetia de Bogotá por negligencia en caso de bullying

La sala cuarta de revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, analizó una tutela presentada contra la institución educativa Helvetia ubicada al norte de la ciudad, la cual fue negligente en atender un caso de Ciberbullying a un niño de grado sexto, quien era victima de señalamientos constantes por su peso.

“El 11 de marzo de 2021, sucedió un altercado con algunos de sus compañeros mientras participaban en un juego virtual por medio de una red social, desde ese día se implementó el modelo educativo de alternancia. Para ese entonces, señaló que su hijo comenzó a mostrarse decaído, lo que era evidente ya que “todos los días, al llegar a casa en la ruta escolar, pasaba las tardes en silencio y de repente exteriorizaba solo llanto (…). Como manifestación adicional, empezó a perder interés por los asuntos del colegio, e inclusive ello se extendió a las materias que más atraían su atención”, dice la tutela.

Señalan que estos actos, generaron que el niño tuviera problemas de depresión, trastornos alimenticios y anorexia nerviosa hasta que tuvo que irse de la institución.

Después de estudiar la tutela y de asegurar que desde el colegio sí atendieron este caso con “empatía” y acorde al reglamento, la Corte Constitucional aseguró que la institución fue negligente y respondió de manera ambigua ante esta problemática, incluso diciéndole al menor que una solución sería que “no anduviera solo por el colegio” además de actuar de manera pasiva todo el proceso.

“La Sala sostiene que el colegio vulneró los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la integridad personal, la salud y la educación, en conexidad con el principio del interés superior del niño al no garantizarle un acompañamiento idóneo ni haber activado las rutas de atención correspondientes, con fundamento en las siguientes razones: (i) la accionante reportó oportunamente los hechos constitutivos de acoso o matoneo escolar, el colegio no respondió diligente ni activamente a los indicios y pruebas contundentes que ameritaban iniciar las investigaciones por los actos de acoso escolar, el colegio vulneró el derecho a la educación al abstenerse de prestar un servicio educativo en condiciones de accesibilidad y adaptabilidad y (iv) también transgredió sus derechos fundamentales a la dignidad e integridad personal al no haber sido reparado ni resarcido en su integridad por causa de las agresiones de acoso escolar que tuvo que padecer”, dice el fallo.

Finalmente la Corte ordenó al colegio pedir disculpas públicas por no activar los mecanismos de ayuda para el menor, así como a todos los colegios a la instauración de una ruta eficiente para evitar estos casos de bullying y ciberbullying.