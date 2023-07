Destituido e inhabilitado por ocho años gobernador de Vichada Álvaro León

La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por ocho años al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, el ente disciplinario estableció que el mandatario contrató de manera directa el suministro de mercados durante la emergencia por covid 19, con un particular que se encontraba inhabilitado para contratar con esta entidad departamental por haber contribuido a financiar la campaña del hoy gobernador.

La Procuraduría señaló que “el valor máximo que podía aportar un particular, fuera persona natural o jurídica, era la suma de $22.096,965 pesos como cifra tope para no generar la inhabilidad para contratar con la Gobernación de Vichada”. En este caso, el valor aportado superó los $ 40 millones, cifra que excede el 2 % establecido por la Ley para no quedar inhabilitado para contratar con entidades públicas de la circunscripción de Vichada.

Así mismo, señalaron que quedó demostrado que el funcionario desconoció su deber de cumplir de manera irrestricta el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación estatal. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.