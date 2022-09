Míchel, quien sería el nuevo DT de James, y su famosa escena con el Pibe

Míchel González, quien se convertirá en nuevo técnico de James Rodríguez en el Olympiacos de no suceder nada extraordinario, no es un nombre nuevo para el fútbol colombiano. El volante español protagonizó, junto al Pibe Valderrama, uno de los momentos más recordados en el fútbol mundial.

Todo sucedió un 8 de septiembre de 1991 en el mítico Santiago Bernabéu, durante un duelo entre en Real Madrid, equipo donde militaba González, y Valladolid, escuadra de Valderrama.

En un tiro de esquina sucedió lo impensado, Míchel tocó las partes nobles del Pibe en tres oportunidades, ante el asombró del volante colombiano y de los demás jugadores.

Míchel explicó años después la razón de sus actos

Míchel González contó en diálogo con rtve que todo se originó tras un malentendido de Valderrama, quien fue golpeado por Fernando Hierro y este reaccionó insultando a otro jugador, recién llegado al equipo.

“Cuando se dio la vuelta Valderrama, la patada se la había dado Fernando Hierro, y él pensó que había sido Prosinecki, entonces empezó a insultarle. Yo le quería decir que no le entendía y que no había sido él, pero él estaba en que no y que no. Entonces, cuando yo fui hablarle me dijo: 'No, tu me vas a tocar…' Y yo, le dije: "¿Yo? Sí." Entonces, empezamos la jugada y pum, corner. Así que, yo me presenté a él y dije: 'Venga aquí estoy, que vengo a lo que me has comentado'.

Efectivamente Míchel llevó la mano a los genitales del Pibe, inmortalizando un momento impensado: “Él me dijo: 'Pero qué haces, tal', concluyó sobre dicha escena.

Una campaña contra el cáncer

La trascendencia de dicho momento fue tal, que años más tarde se hizo una exitosa campaña contra el cáncer testicular protagonizada por Carlos 'Pibe' Valderra. Los tres toques de Míchel fueron representados como el autoexamen que debe hacerse cada hombre para verificar que no presente ninguna irregularidad.