Bukele anuncia que buscará reelección en El Salvador en 2024

En medio de la conmemoración de los 201 años de Independencia de El Salvador y protestas de organizaciones contra el gobierno del presidente Nayib Bukele, el mandatario, como parte de la fiesta patria, anuncia su reelección para el 2024.

"No es una promesa de campaña; ya lo probamos y nos está funcionando y no lo vamos a abandonar. Es por eso que, luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República", indicó el mandatario en el marco de la celebración de la independencia.

Sin embargo, aunque tiene un fuerte apoyo popular interno, Bukele mantiene relaciones tensas con Estados Unidos, sobre todo con el presidente Joe Biden, que se enredaron aún más desde que en mayo de 2021, con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y al fiscal general, lo cual fue considerado "antidemocrático" por Estados Unidos.

En las elecciones de 2024, los salvadoreños además de elegir presidente, deberán votar por una nueva Asamblea Legislativa y los consejos municipales de los 262 municipios del país. A mediados de 2021, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, a pesar de que algunos críticos consideran que la carta magna lo prohíbe.