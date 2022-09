Daniel Ruíz y Chicho Arango, los grandes ausente en Colombia para Pinto

En diálogo con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Jorge Luis Pinto fue claro al pedir un recambio en la Selección Colombia y en dicho sentido pidió que jóvenes talentos sean acercados por el entrenador Néstor Lorenzo.

Así mismo postuló a Daniel Ruíz (Millonarios) y Cristian el 'Chicho' Arango ( Los Ángeles FC) como los grandes ausentes de la convocatoria para los duelos amistosos de este mes frente a Guatemala y México.

"Hay que preguntarle al técnico (Néstor Lorenzo) qué es lo que busca y qué es lo quiere, eso es lo primero que toca saber: si quiere probar jugadores o seguir con los experimentados. Él tiene por delante el Mundial y debe construir el equipo desde ahora. No se puede perder tiempo... Colombia tiene mucho jugador y hay que madurarlo a nivel selección", expresó el antiguo DT de la Selección.

Manifestó que es necesario un recambio generacional en el equipo nacional y en dicho sentido "hay jóvenes a los que darle la oportunidad". Por ello no le gustó la convocatoria de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

"No comparto la traída de los veteranos. Ya los conocemos, ya sabemos qué hacen, qué están jugando. Metamos otros nuevos para ver qué pasa y ya después hacer una mezcla de los nuevos con los veteranos... Muchos otros jugadores que conozco se matan para venir a la Selección. Todos aquellos muchachos que están esperando, ven cerradas las puertas", complementó.

A la hora de dar nombres puntuales no dudó en nombrar a Ruíz y el 'Chicho' Arango, quienes brillan actualmente con Millonarios y Los Ángeles FC, respectivamente.

Sobre el '10' del equipo capitalino dijo que "tocaba llevarlo" por su gran momento y con ello Lorenzo podía verlo en acción para hacerse una idea de "si sirve o no". Aprovechó además para pedir que se confíe en el talento local, argumentando que "no todo lo de afuera brilla ni es atractivo".

Puso como ejemplo lo que hizo cuando dirgió al elenco colombiano: "No me canso de repetirlo y me da pena decirlo nuevamente. Yo traje a Walter Moreno por encima del señor Amaranto Perea, Mario Alberto Yepes. Walter Moreno jugaba en el Cúcuta y fue el mejor de la Selección en esos partidos. Hay que creer en el talento de la casa".

En cuanto al 'Chicho', aseguró que "lo he venido viendo" en la Major League Soccer (MLS), además que de que lo conoció durante su paso por Millonarios en 2019. "Sí debe estar en la Selección... está muy estabilizado", expresó.

"De pronto es que no creen en la liga norteamericana. Algunos técnicos no creen mucho por la exigencia y todo", concluyó.