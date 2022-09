Jorge Luis Pinto: No es respetuoso con los demás el llamado de James

La convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de septiembre frente a Guatemala y México ha generado un sinfín de comentarios. Están quienes apoyan darle continuidad al grupo que venía tabajando, mientras que otros aseguran que se necesita con urgencia un recambio generacional.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el entrenador Jorge Luis Pinto dio sus opiniones respecto a loque viene para la Selección Colombia y habló puntualmente del discutido llamado de James Rodríguez.

"Hay que preguntarle al técnico (Néstor Lorenzo) qué es lo que busca y qué es lo quiere, eso es lo primero que toca saber: si quiere probar jugadores o seguir con los experimentados. Él tiene por delante el Mundial y debe construir el equipo desde ahora. No se puede perder tiempo", expresó en un primer momento.

Justamente sobre la eliminación en las Eliminatorias, el estratega santandereano remembró: "No todos nos sacaron de Catar. Hubo errores porque los técnicos y los jugadores nos equivocamos, de pronto no vinieron en el mejor momento o no se prepararon de la mejor forma. Es un cúmulo de culpables, podría decir. Eso tenemos que olvidarlo. Sacar lo bueno de esa Selección y arrancar con una nueva promoción de jugadores".

En este sentido tocó el caso James, quien no ha tenido regularidad este año y recién acaba de firmar contrato con el Olympiacos de Grecia. Para Pinto, el llamado del '10' es "una falta de respeto" con aquellos que vienen haciendo fila.

"Lo de James, no es el momento oportuno. Todos queremos, si se prepara bien, que venga a la Selección, pero en este momento no es respetuoso, con los demás jugadores, llamarlo. Hay otros jóvenes a los que es el momento de darles la oportunidad", opinó.

Y concluyó: "Colombia tiene mucho jugador y hay que madurarlo a nivel selección, tenemos muchos en el mundo. Hay que pensar en que James no está, no se dedica, no siente la camiseta. Habría que dejarlo un tiempito allá en el nuevo equipo para que se prepare, que conozoca a sus compañeros y ahí sí haga méritos para llamarlo. Muchos otros jugadores que conozco se matan para venir a la Selección. Todos aquellos muchachos que están esperando, ven cerradas las puertas. Lorenzo debe decirle a Colombia qué quiere: seguir con la línea que venía, hacer un nuevo equipo, traer nuevos jugadores".