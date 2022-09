Mayer Candelo y Teófilo Gutiérrez pusieron fin a los rumores de enemistad

Deportivo Cali regresó al triunfo tras 12 partidos sin ganar en Liga Colombiana, luego de imponerse por 2-0 en su estadio al Deportivo Pasto en el juego aplazado de la fecha 7.

Dicho triunfo sirvió para apaciguar las aguas en el entorno del conjunto azucarero, ya que la continuidad del entrenador Mayer Candelo empezaba a ser cuestionada por la hinchada debido a que no se habían conseguido victorias desde que asumió como técnico.

A su vez, le permitió tanto Mayer como al futbolista Teófilo Gutiérrez, salir al corte de los rumores de una supuesta enemistad que supuestamente se venía produciendo desde antes del juego por la fecha 5 ante Envigado para el cual el jugador no fue convocado tras haberle incumplido algo al estratega.

"Estamos sumando gracias al trabajo del entrenador que tiene cositas muy buenas y va creciendo, es una gran persona. Nunca hemos peleado, lo dejo claro, siempre me guía, me ayuda y me ha enseñado a ubicarse dentro de la cancha. Hay que darle plazo a los proyectos, es un proyecto serio", dijo Teófilo al respecto, que abrazó en el momento del gol a Mayer Candelo.

"Esto es más morbo mediático de desafortunadamente las cosas que se inventan en el Cali, pero acá nunca ha habido problema, siempre ha habido buena relación y comunicación, para él y para todos es el respeto y el amor. Hoy se demostró en el juego pero los resultados no dejan que todo sea bonito y se especule más de lo que es. Hoy se hizo un buen trabajo y todo lo que se inventaron y dicen que no es, porque es mentira, hoy se demuestra con el gol de él porque vino y nos abrazó. Es el Teo que necesitamos para seguir creciendo", dijo el entrenador sobre la situación.

Deportivo Cali dejó el último puesto en la tabla de posiciones, ahora es 19° con 8 puntos, a la misma cantidad de unidades respecto al octavo clasificado. El próximo juego del conjunto vallecaucano será ante Atlético Nacional.