Presidente del Cali: "Mayer es el técnico que puede devolvernos la gloria"

Luis Fernando Mena, presidente del Deportivo Cali, anunció en rueda de prensa su respaldo a Mayer Candelo, actual técnico del cuadro vallecaucano, de quien dijo es el técnico que puede devolverle "la gloria" al club.

Adicionalmente, Mena se mostró muy dolido por algunos insultos que recibió de parte de un sector de la afición durante el pasado juego ante el Bucaramanga, algo que lo ha dejado considerando abandonar su cargo en la presidencia del club.

"Apoyaré a Mayer hasta donde tenga que apoyarlo. Ustedes son indolentes todos, porque para criticarlo, fácil. Pero devolvámonos los nueve meses que llevamos de crisis futbolística. Él entró en una crisis y ha tratado de mejorarla con una cantidad de obstáculos bien grandes", puntualizó Mena a la prensa.

"Creo en él. Sé que muchos no, pero yo sí. Hablo con él mucho, hablo con los jugadores bastante, había tomado una decisión, pero la cambió hoy y doy mi respaldo a Mayer Candelo. Lo merece, es de la casa y está jugándosela por todos, por toda la institución. Siento mucho desilusionar a unos cuantos o a unos muchos, pero es el técnico que en este momento puede devolver al Cali la gloria a la que estamos acostumbrados", concluyó al respecto.

De la posibilidad de marcharse de la presidencia del club, dijo: "anoche me pidieron que renunciara y si esa es la solución, mi puesto está a la orden".

Y añadió: "yo no estoy dejando el equipo porque quiera dejarlo, lo estoy dejando porque lo exigían muchos hinchas violentamente ayer... es una decisión que tengo que tomar y tengo que tener en cuenta a mi familia, que mi familia se vio muy afectada ayer".

Mena reveló que le ofreció un premio económico a los jugadores para ganar el próximo partido, algo que los jugadores rechazaron. "A los jugadores les ofrecí un premio para ganar este partido pero me dijeron que no, que estaban conmigo, que no era una cuestión de dinero".

Así mismo, destacó el compromiso de los jugadores, a quienes se les adeudan varios meses de salario: "uno de los problemas más grandes que tiene el club es el dinero, hay jugadores a los que se les debe más de 600 millones, como le puedo exigir a un jugador cuando no le cumplo".

"Lo que están haciendo los jugadores ahora es de corazón y estoy infinitamente agradecido con ellos porque están comprometidos", finalizó.