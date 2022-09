Shakira pasó horas con un artista de origen latino

Las miradas del mundo han estado puestas los últimos meses sobre Shakira y Gerad Piqué, esto luego de que anunciaron que su relación, después de doce años, habría llegado a su fin. La pareja, en su momento, fue muy querida a nivel mundial, pues el reconocimiento de ambos y su carisma provocaba que fueran admirados, además, demostraban tener una relación muy tierna.

Le puede interesar:

Tras la confirmación de la ruptura por un comunicado compartido por la cantante, se comenzó a especular sobre cuáles serían los motivos por los que decidieron alejarse, pues no lo habían dejado muy claro. Algunos medios detallaron que el principal motivo sería una infidelidad por parte del futbolista del Barcelona con una modelo. No obstante, esto último no se ha logrado confirmar.

Asimismo, se mencionó que Piqué habría dejado su hogar con la cantante y sus hijos muchos meses antes de que ellos confirmaran su separación. Además, se han conocido fotos y se ha mencionado que el deportista en este momento, al parecer, mantiene una relación con una de las mejores amigas de la actriz y cantante Eva Luna Montaner.

Por su parte, Shakira hasta el momento se ha mostrado muy enfocada en su carrera profesional, en mantener la custodia de sus hijos y en la posibilidad de lanzar un nuevo álbum musical. Justo por esto, el pasado sábado 10 de septiembre se le vio entrar a un set de grabación en donde se encontraba Ozuna, pues todo parece indicar que ambos trabajan en una canción.