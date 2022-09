Flabio Torres: "El VAR se sigue entrometiendo en jugadas donde no debe"

Flabio Torres, técnico del Pasto, mostró su molestia al final de la derrota 2-1 ante Santa Fe por la jugada de la polémica en la que el VAR llamó al árbitro Bismarks Santiago para que revirtiera un penal de Leandro Castellanos sobre Mariano Vásquez para la visita. El estratega hizo un llamado al videoarbitraje.

"No podemos dejar pasar lo del penal. Nosotros estamos muy molestos y creemos que hoy no fue el VAR, creo yo en ese sentido, directo a la hora de pitar lo que son las reglas normales del fútbol. Se pone uno a analizar la jugada después en repetición y se da uno cuenta que pitan un contacto en el golpe al arquero y no se dan cuenta que primero golpea al delantero", comentó al analizar el partido.

"Él tiene el tobillo inflamado de la plancha con la que salió Castellanos, ¿Cómo se iba a frenar?, no había tiempo de frenar la jugada ahí, tiene que haber un choque, ¿Cómo va a favorecer en este caso si la posición de la pelota la traía nuestro jugador?", añadió.

Para Torres, el VAR debe tener límites: "el VAR se sigue entrometiendo en situaciones donde no debe llegar. El fútbol es de contacto y si hay jugadas en balón dividido, lógicamente que va a haber contacto. Muchas veces golpean a los jugadores después de la caída con el codo o la espalda, pero es inevitable. Eso es lo que nos pareció a nosotros que hoy no se vio, no sé por qué razón, para nosotros es un penal muy claro. Lamentamos el golpe al arquero, pero el golpe primero fue a él".

"Nosotros nos vamos tristes porque en ese momento y como en muchos pasajes del partido nosotros teníamos el fútbol necesario para no solamente encontrar el empate, sino para buscar la victoria. En ese sentido el partido nos deja muy tristes", agregó.

El técnico del Pasto concluyó: "el VAR está bien que pite situaciones de regla, de manos, de fuera de lugar, que a veces los árbitros no los alcanzan a ver, pero ya que definan si lo golpeó después de y amarilla para él (Vásquez), esa es la máxima, amarilla para el jugador que llevaba la pelota y que quería hacer gol, eso sí que no lo entendí tampoco".

Mariano Vásquez también se quejó

Vásquez, el jugador directamente involucrado en la acción, también sentó su voz de protesta por lo sucedido: "yo nunca hablo de los árbitros y del VAR, pero hoy da para hablar, es inentendible que me cobre una falta a mí. Él me cobró como si yo llevó la pelota y voy a chocarlo a él, yo quiero pegarle a él".

"Muy triste por lo del VAR, pero hay que seguir. Eso hay que mejorarlo para el fútbol, para todos, pero eso hay que mejorarlo", concluyó al respecto.