Salvo investigaciones periodísticas, DNP no tiene información de desvío de recursos

La Cámara de Representantes realizó un debate de control político por las denuncias sobre desviación de recursos del Ocad Paz, con lo cual habrían sido saqueados alrededor de 500 mil millones de pesos, adjudicados a contratistas que aparentemente ni contaban con los requisitos para hacerse con los contratos.

Al debate, pese a estar citados el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el director del Departamento Nacional de Planeación Jorge Iván González, y la Alta Consejería para la Estabilización, solo asistieron el viceministro de Hacienda y la subdirectora del Sistema General de Regalías, Amparo García. También habían sido invitados la Fiscalía y la Procuraduría, pero no llegaron.

Le puede interesar:

García, funcionaria de esta subdirección que pertenece al DNP, fue la que respondió a los cuestionamientos del legislativo: "Planeación Nacional no aprueba, ejecuta, ni contrata proyectos, no autorizamos giros ni ejercemos interventoría. Aquí tienen que actuar es los jefes de control interno de las entidades. Tiene que haber una actividad permanente y continua de los supervisores, que son esos funcionarios públicos llamados a hacer seguimiento a lo que está pasando con los diferentes contratos".

Las declaraciones iniciales no cayeron bien en los representantes citantes, que pedían respuestas concretas. El congresista del Partido Comunes Sergio Marín incluso interrumpió a la subdirectora para insistir en que "este debate de control político no es sobre la mecánica del funcionamiento del Ocad Paz, ni del Sistema General de Regalías. Es un debate sobre corrupción. Usted acaba de decir que no tienen ningún tipo de responsabilidad en control de ese gasto, pero nosotros llevamos todo el día diciendo que se robaron $500 mil millones".

Por lo mismo, el representante le preguntó textualmente a García si el DNP cuenta con información sobre esta desviación de recursos y si han entablado las denuncias correspondientes. Frente a esto, respondió que "lo que nosotros como Planeación Nacional conocemos de este tema es que esta cifra es producto de investigaciones periodísticas. No conocemos ningún otro documento o información adicional".

Añadió la subdirectora que sin este tipo de detalles "con los hechos de tiempo, modo y lugar", les es imposible "actuar respecto de esos 500 mil millones de pesos. Lo que conocemos es lo que se ha conocido en la opinión pública a través del trabajo que han hecho unos periodistas sobre este tema puntual de corrupción. Con esto no quiero decir que estemos desconociendo y diciendo que todo está bien".

Esto causó fuertes reproches de los congresistas. La representante del Partido Dignidad Jennifer Pedraza calificó como "impresentable que aquí nos hablen de que los $500 mil millones robados son solamente unos trinos de unos periodistas. La presentación que ha hecho el DNP es absolutamente irrespetuosa con el Congreso. La principal responsabilidad de la corrupción del Ocad Paz está en cabeza del DNP y de los entes de control".

Producto de estos reparos y la insatisfacción con las respuestas institucionales, los congresistas que adelantaron el debate radicaron una proposición para crear una comisión accidental para el seguimiento a las obras de la Paz. "Este Congreso se va a asegurar que si es cierto que la plata de los anticipos se perdió, los contratistas están a tiempo de sacar los recursos de otro lado, e ir a construir las obras", dijo la representante verde Catherine Juvinao.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, confirmó que desde la Mesa Directiva de la corporación dan aval a esta proposición, con lo cual es un hecho la creación de esta comisión. Habrá que ve cómo quedará finalmente integrada y los alcances y acciones puntuales que entre a realizar.