¿Qué procesos envió la Corte a la Fiscalía sobre el embajador Benedetti?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le remitió al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cuatro investigaciones que tenía contra el exsenador Armando Benedetti.

Se conoció que en esos procesos se indaga a Benedetti por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia.

Esto porque, al posesionarse como Embajador de Colombia en Venezuela, la Corte perdió competencia en estos procesos. Las decisiones se tomaron en los despachos de los magistrados Héctor Alarcón, César Reyes y Misael Rodríguez.

Uno de los casos que más enreda al exsenador y embajador es el escándalo de corrupción relacionado con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), un caso por el que también han sido vinculados los ex congresistas como Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías.

La investigación está relacionada con la supuesta participación de varios congresistas en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas en la extinta entidad.

Sobre este caso, la Fiscalía llamó a juicio a Elsy Mireya Pinzón, la ex asesora del exsenador Benedetti y a cuatro implicados más: Héctor José García Santiago, Representante Legal de Certicámara; Héctor Mario Amar Gil exfuncionario de Fonade; Juan Carlos Santofimio Vengoechea un particular intermediario y allegado a funcionarios del Senado y Hernán Emilio Mejía Mogollón, ex asesor jurídico de la subgerencia de contratación del extinto Fonade.

Van a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Están involucrados en un contrato que se suscribió en los años 2016 y 2017, que tenía como objeto garantizar el bodegaje, la custodia y la actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo de la entidad.