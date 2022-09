Impresionante récord de Lewis Hamilton en Fórmula 1 que llegaría a su fin

Lewis Hamilton expresó su confianza en mantener su récord de, al menos, un triunfo por temporada, algo que esta campaña aún no ha podido lograr, aunque la semana pasada estuvo cerca en el Gran Premio de los Países Bajos, en el que marchaba primero a falta de 12 vueltas y acabó cuarto.

Desde que debutó en la categoría reina del automovilismo en 2007, el siete veces campeón siempre ha conseguido ganar alguna carrera por temporada, aunque restó trascendencia a ese registro.

"Honestamente, no tiene ninguna importancia para mí, aunque estoy agradecido de que cada año, desde 2007, hayamos tenido la oportunidad de ganar. Creo que tengo la oportunidad este año, todavía nos quedan siete carreras, y ese sigue siendo un gran objetivo para nosotros como equipo para volver al frente y luchar por el liderato", comentó antes del Gran Premio de Italia.

El heptacampeón dijo que no ha "pensado" dónde podrá sumar ese triunfo y apeló a que su Mercedes responda como en el Gran Premio de Hungría y el de los Países Bajos.

“No estoy enfocado en el récord, pero por supuesto que estoy tratando de obtener esa victoria este año. El récord no es tan importante para mí porque realmente no me importan los récords en general”, sostuvo el de Stevenage.

En Italia lo tendrá complicado porque cambiará su unidad de potencia, que quedó afectada por el toque con el español Fernando Alonso (Alpine) hace dos semanas en el Gran Premio de Bélgica, y cederá posiciones en la parrilla de salida.

“Mi tercer motor, el que estrené en Spa está en revisión así que no puedo usarlo ahora y tengo que utilizar un cuarto. Todavía tenemos la esperanza de que podamos usar el tercero más adelante. Tendré que recuperarme lo mejor que pueda de la parte trasera”, explicó Hamilton.

El siete veces campeón del mundo reconoció que se sentiría "mejor" si ganase, pero se mostró satisfecho con la progresión del equipo ya que la "brecha" con Red Bull y Ferrari se está "cerrando cada vez más".

En todo caso, se mostró confiado en que el Mercedes rendirá mejor en Monza que en Spa, dos circuitos rápidos y con opciones de adelantamientos.

"No puede ser peor que Spa, no lo creo. Creo que será mucho mejor aquí", pronosticó Hamilton, que ganó en Monza cinco veces, la última de ellas en 2018.