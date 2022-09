Ana Vargas, periodista de La W, reveló que padece cáncer de seno etapa tres /

La periodista de La W, Ana Vargas, hizo público que padece cáncer de seno en etapa tres. Por medio de un video, que compartió La W, habló sobre su diagnóstico médico y cómo ha tenido que enfrentarlo.

La periodista dijo que hace dos meses recibió el parte médico que le notificó la presencia de la enfermedad en su cuerpo. "Estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida, pues tengo que compartir esta que, de repente, no es tan buena", expresó Ana.

Para Ana, aceptar la condición de salud, por la que atraviesa, no fue fácil al comienzo, pues como lo dice en el video: "Yo todavía me veo en el espejo y a veces yo no entiendo cómo es posible que tenga cáncer, incluso, ahora que tengo cambio de look, todavía a veces me veo en el espejo y digo no lo puedo creer, pero fue lo que me tocó".

La periodista mostró que tuvo que cortarse el cabello en su totalidad, y que la manera en la que ha tenido que afrontar el cambio: "Ha sido duro porque es como si la vida te cambiara, es como si se te pusiera en pausa y de repente ahora tu mayor prioridad es tratar de salvar tu vida".

Ana ha tenido dos rondas de quimioterapia y manifestó que su cuerpo las ha tolerado bastante bien, que tanto sus médicos como ella se han mostrado contentos con los resultados obtenidos hasta ahora. Adicionalmente, la periodista se mostró motivada y confiada en que va a estar bien: "Tengo toda la expectativa y toda la esperanza de que voy a salir bien y que voy a superar esta prueba que me ha dado la vida", dijo Ana.

Por último, la periodista hizo la invitación que las personas que vean su video se hagan el autoexamen: "Yo quisiera que si usted está en su casa... se toque, pero que se toque bien, manoséese. Porque si yo lo hubiese hecho y le hubiera "parado bolas" a mi cuerpo hace un año, seguramente el tratamiento no fuera tan dramático y tan duro como lo es hoy en día".

"Si usted me quiere hacer feliz a mí, por favor, esta noche, tóquese", concluyó la periodista.

¿Cómo hacerse el autoexamen?

El autoexamen es una forma casera de alertar posibles alteraciones en el tejido mamario, los profesionales de la salud recomiendan que este chequeo se haga de forma periódica, ya que puede ayudar a detectar de forma temprana cualquier riesgo de padecer cáncer.

Los médicos señalan que los mejores días para llevar a cabo el autoexamen es entre el tercer y quinto día después de haber iniciado el ciclo menstrual.

Para comenzar con el chequeo, acuéstese sobre la cama y ponga la mano derecha por detrás de la cabeza.

Luego masajee el seno derecho con los dedos medios de la mano izquierda en forma de círculos, de arriba a abajo y de adentro hacia afuera.

Extienda los movimientos hasta la zona de la axila y preste atención al tacto si encuentra algunos tejidos más duros que otros y si le duele la zona mientras la toca.

Presione los pezones para verificar que no haya secreción.

Y repita el proceso en el otro seno, cambiando de mano.

Luego incorpórese y con una postura derecha examine en el espejo el aspecto físico de los senos. Busque irregularidades en el color, tamaño y la textura. Cabe resaltar que es normal que el tamaño de un seno a otro varíe; sin embargo, evalúe que no se trate de un cambio tan drástico.

Por último, recuerde que aunque el autoexamen ayuda a prevenir el cáncer de seno, se recomienda que asista a un médico para llevar a cabo los exámenes especializados que descarten cualquier amenaza.