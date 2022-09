La actriz Jane Fonda anunció que tiene cáncer

Jane Fonda, emblemática actriz y gurú del ejercicio de los años 80, anunció en su cuenta de Instagram que padece de cáncer. La también activista comentó que se siente "muy afortunada" porque este cáncer es "muy tratable".



Fonda, de 84 años, comentó que con este anuncio de su salud, quería concienciar a la gente de que muchos estadounidenses "no tienen acceso a una atención sanitaria de calidad". Adicionalmente, dijo que esto no parará su lucha para hablar sobre los efectos de los combustibles fósiles en la salud humana.

En su publicación escribó que le han diagnosticado "un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia", tratando de tranquilizar a sus fans. "Es un cáncer muy tratable. El 80%por ciento de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada", añadió.

La actriz confirmó que este diágnostico no es reciente. La ganadora de dos premios Oscar, dijo que lleva haciendo quimioterapia por seis meses y que ha estado "manejando los tratamientos bastante bien".

Fonda, a ganado reconocimiento por su activismo político. En 2010 fue arrestada por protestar en el Capitolio de EE.UU.. En su publicación anunciando su enfermerdad dejo espacio para sus comentarios políticos, advirtiendo que las elecciones estadounidenses de mitad de mandato de noviembre son "más que intrascendentes", y añadió que "pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del ambiente".