"No se olviden de la gente, el cambio era para todos": manifestantes a Petro

La 'Comisión Accidental para la verificación de garantías y Derechos Humanos de las personas capturadas en el marco de las protestas' realizó su una audiencia pública con jóvenes, integrantes de las denominadas Primeras líneas, Escudos Azules, y también con familiares de estos capturados, así como organizaciones de Derechos Humanos. El tema central fue la 'criminalización de las protestas en Colombia'.

Dentro de las intervenciones, el lider de Puerto Resistencia Fabián Trujillo hizo un llamado al Gobierno Petro para que no los dejen a un lado del denominado 'cambio' que propusieron desde campaña. "Con todo el respeto del Gobierno actual, que sabemos que está muy nuevo todavía, sentimos que nos están dejando solos en nuestro proceso, porque fuera de los presos políticos que tenemos en este momento, también tenemos otro problema que es la persecución; estamos siendo perseguidos un grupo de compañeros desde Puerto Resistencia", indicó.

Trujilo cuestionó además que "estamos colocando las demandas, haciendo todo lo que nos dicen, pero no nos ha llegado ninguna palabra nisiquiera de aliento del nuevo Gobierno (...) Este es un llamado de atención para que no se olviden de la gente; el trabajo y el cambio eran para todos, no solo para unos".

Por su parte, el líder de unión de resistencias de Cali, Giovanny Enrique Rodríguez, resaltó que "no somos vándalos. Somos personas con ganas de salir adelante, que alzamos la voz en contra de la desigualdad, la corrupción y el mal manejo por parte del Gobierno. ¿Por qué (se denominan) resistencia? Porque hemos resistido al miedo, al hambre y a la falta de oportunidades, y resistimos construyendo tejido social".

Varios de los familiares y amigos de quienes están capturados insistieron en la audiencia en que deben ser catalogados como 'presos políticos', y le pidieron a los miembros de la comisión avanzar en la búsqueda de alternativas penales para que se pueda garantizar la liberación de estos manifestantes.