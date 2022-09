Diva Jessurum reveló que venció el cáncer: "El cáncer me tuvo miedo a mí” /

Como un secreto muy bien guardado tuvo la presentadora Diva Jessurum el cáncer de seno que padeció, pues la revelación de su enfermedad fue una completa sorpresa para sus seguidores, quienes se sorprendieron con las impactantes imágenes que mostró en sus redes sociales.

Se trata de un video en el que la presentadora describió las diferentes etapas físicas que vivió durante el transcurso de la enfermedad, que acompañó con la canción Sale el Sol de Shakira, y un mensaje que conmovió a sus fanáticos por la experiencia que le marcó su vida.

La presentadora de entretenimiento apareció con su cabeza rapada y una peluca con la misma tonalidad de su cabellera, por lo que contó que decidió alejarse de algunas personas para evitar ser estigmatizada por la enfermedad, y decidió luchar con un cáncer de seno que la convirtió en una mujer más fuerte y valiente.

Leer más:

La 'Diva' de la televisión colombiana aseguró que su enfermedad llegó a estar en un estado avanzado pero que decidió sacar adelante las quimioterapias, que le permitieron superar la enfermedad.

“Mi cáncer estaba muy avanzado, pero yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí. Me di cuenta de que es una de tantas enfermedades. Somos nosotros los que le damos poder. Por ahora solo les digo que Dios fue y es mi compañía, mi maestro en cada etapa. Él hizo su intervención en mi vida y yo dejé que él hiciera lo que quisiera. Fueron muy pocas las personas que estuvieron en este proceso, los de mi corazón que nunca me fallan”, concluyó la presentadora.