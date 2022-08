Gónzalez no le teme a la presión ni a Nacional: mensaje previo al clásico

Independiente Medellín pasa por un momento complicado desde lo deportivo y se le avecinan duelos complicados no solo en Liga sino también por Copa Colombia. Urgen los buenos resultados y justamente al respecto habló el entrenador David González en El Vbar Caracol.

"Uno no podría decir que se está tranquilo porque obviamente la situación no da para eso. Es la necesidad de cambiar las cosas, darle un giro y que todo mejore, pero estamos con mucha convicción y seguridad de que lo vamos a hacer. No es una intranquilidad de que nos van a echar o alguna cosa así, es más de ver qué hacer para darle la vuelta a esto, que las cosas salgan bien, que entren los goles y se nos den los resultados", mencionó.

Sobre la inclusión de Roberto Carlos Cortés en el cuerpo técnico, González reveló que dentro del proyecto deportivo se busca acercar "de a poco" a los "históricos del club" y en este caso dan un primer paso. Lo anterior le daría más sentido de pertenencia a los trabajadores de la institución.

En cuanto al presente del club, el entrenador antioqueño aseguó que busca que "cada vez sean menos los altibajos" de su nómina y a partir de allí encontrar la regularidad. "En el partido contra Santa Fe ganamos, pero no se jugó bien. No nos gustó. De ahí nos dimos cuenta que hay que ser fiel a la idea, la intención", exresó.

"Hay momentos del juego en el que mentalmente los jugadores flaquean: un autogol, errar un penal o a los 2 minutos de partido estar perdiendo como nos pasó en Barranquilla. Ese tipo de cosas ensucian el plan de juego, hacen que el jugador pierda confianza porque este es un proyecto nuevo y al ver que no se gana, no se crea un cimiento para que en esos momentos el jugador vuelva a confiar en la idea. He notado en este equipo algo bueno y es la resiliencia para salir y acabar con esta seguidilla de resultados no tan buenos. Qué mejor forma para hacerlo que en el clásico", añadió.

Precisamente sobre el duelo frente a Atlético Nacional del próximo domingo (6:10 de la tarde), el técnico le bajó a la presión y le mandó un claro mensaje a su rival, que por cierto hace un buen tiempo que no pierde un clásico.

"En cualquier partido, cuando se pasan por situaciones en las que los resultados no acompañan, se tiene esa presión, no importa lo que sea. Yo lo veo desde otro lado y le doy la vuelta: pensar que Medellín hace años que no gana un clásico y esta es la oportunidad de darle vuelta no solo a la situación sino a ese historial de años sin ganar. Que sea un ingrediente que le dé un cambio en la mentalidad al hincha y poder generar esa comunión. En vez de mirar el clásico como qué presión por lo que va a pasar, mirarlo por el otro enfoque de que hay mucho por hacer y cambiar".