James deja abierta la puerta de la Selección: Yo creo que Lorenzo me quiere

James Rodríguez, volante colombiano del Al-Rayyan que se encuentra a la expectativa de definir su futuro cercano, mantuvo abierta la puerta de la Selección Colombia, de donde dijo seguirá, siempre y cuando lo quieran ahí.

"Si me quieren, sí", respondió el volante en una entrevista exclusiva a Eduardo Aguirre en El Chiringuito, al ser interrogado por si seguiría en la Selección. Y añadió, sobre si el técnico Néstor Lorenzo lo quería: "yo creo que sí me quiere".

El volante no ocultó su tristeza por la eliminación del Mundial: "para nosotros y para todo Colombia es algo duro no estar en la Copa del Mundo y más que yo estoy aquí, que cuando salgo hay cosas por todo lado... yo veo cosas de todos los equipos, de todas las selecciones, de todas las banderas. Yo salgo y está la bandera de Ecuador, la de todos los equipos y digo '¿Cómo no va a estar Colombia?'".

Mientras que recordó de las pasadas Eliminatorias: "yo no fui a siete partidos de las Eliminatorias, quizás si hubiera estado en esos partidos hubiera hecho algo, hubiera podido ayudar. Al final estuve en cuatro partidos, pero no salieron las cosas bien, no solamente para mí, para todo el equipo".

Y añadió, sobre la determinante derrota en Barranquilla ante Perú: "el partido que más ha dolido ha sido el de Perú en casa, fue un partido injusto. Metimos a Perú 86 minutos y al final perdimos".

Así mismo, James recalcó lo que representa jugar en una Selección, a diferencia de hacerlo en un club. "Cuando tú estás jugando con una Selección, juegas por un país entero, cuando juegas en un club juegas por ese club y los que sienten ese club. No es fácil jugar en selecciones. Yo siempre he dicho, hay jugadores de club y jugadores de Selección".

"Para mí es algo muy personal, las veces que he estado con Colombia creo que he estado bien", concluyó al respecto.

Su último partido fue con Colombia

James Rodríguez disputó su último partido oficial el pasado 30 de marzo, jugando precisamente para la Selección Colombia en el cierre de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, donde anotó el gol del triunfo 0-1 ante Venezuela.