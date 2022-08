Mayer le dejó un recado a Teófilo: “Cada uno debe responder por sus locuras”

Deportivo Cali volvió a dejar escapar la oportunidad de conseguir su primera victoria del segundo semestre en Liga. Si bien Angelo Rodríguez brilló con un doblete, Ricardo Márquez arruinó la alegría verdiblanca con un agónico tanto.

Justamente sobre la complicada situación del equipo, el entrenador Mayer Candelo dio sus impresiones en El VBAR Caracol. Inició diciendo que le agrada ver la mejoría de su dirigidos con el pase del tiempo, elogió el compromiso que han mostrado y se refirió a la expulsión, una más al listado, de Teófilo Gutiérrez.

"Esto no es nuevo, esto es de hace 7-8 meses que viene pasando y son muchas cosas que toca acomodar poco a poco. No hemos tenido fortuna. Para muchos es excusa, pero es una realidad. No he tenido nunca un equipo completo. Desde que llegué hubo lesionados, muchos expulsados y eso ha hecho que no tenga una continuidad en la nómina: con unos trabajas hoy, con otros mañana" mencionó.

Y complementó: "Casi siempre fue en defensa que es lo que más necesitamos para trabajar en seguridad, sacar el arco en cero. Ahora hemos venido recuperando jugadores con el departamento médico que es una fortuna, pero el tiempo no nos ha ayudado para poder trabajar. Ya podemos contar con 28-29 jugadores de 30, no como cuando llegué que me tocó inventar puestos. He intentado cosas para que el equipo esté bien, ya con la nómina completo sabemos que el equipo va a mejorar".

Justamente la mejoría se ha visto reflejada en el trabajo mental que Mayer y el cerpo técnico le ha dado a la nómina. Incluso reveló que no hablan de lo ocurrido con Rafael Dudamel a principio de año.

"Del pasado no se puede hablar, han cargado el peso de siete meses sin ganar, quedar eliminados internacionalmente, no conseguir objetivos. Hay equipos que se acostumbran a perder y debemos salir de ese bache. Psicológicamente y mentalemente los hemos tratado de liberar, darles esa seguridad, tranquilidad. Que se sientan seguros para salir de este momento. Aquí hemos trabajado de a poco y se ha ido mejorando, al menos ya hoy no perdemos. No es que estemos felices por eso, al menos la seguridad ha mejorado y hoy podemos remontar partidos".

También mencionó que la clave para armonizar el grupo fue dar orden, disciplina y enaltecer el respeto entre todos. "No necesito ser el mejor amigo de ninguno, somos buenos compañeros y nos alcanzará para conseguir los objetivos. La edad no existe, no hay color, talla, sino talento. Con el trabajo haremos cosas importantes", agregó.

Finalmente se enfocó en la reciente expusión de Teófilo Gutiérrez y fue certero: "Como siempre les he dicho, acá no nos vamos a recriminar ni señalar. En el camerino no se habla de nada negativo, nada de culpas. Cada uno es responsable de sus actos y cada uno debe responder por sus locuras de indisciplina o una expulsión. Ya somos grandecitos para responder por nuestros actos y él (Teo) ya se tendrá que revisar porque no le ha pasado una sino muchas veces y se hace difícil tener un jugador menos cuando tienes el deseo de ganar tu primer partido".

Y concluyó: "Mañana llegaré a hablar con cada uno: primero fue Teo, después Velasco, después otro y ahora otra vez Teo. La idea no es señalar a nadie ni criticar sino que cada uno se cuestione, se revise, por qué comete esos momentos de locura que hace que un equipo replantee todo lo que trabajó durante la semana. Hay que ponerle un punto límite a esto porque no nos podemos dar estos lujos".