Candelo: "Estoy muy feliz por la valentía y el orgullo que tuvo mi equipo"

Mayer Candelo, técnico del Deportivo Cali, elogió el trabajo de sus jugadores en el empate 2-2 ante Unión Magdalena, partido en el que se quedaron con un hombre menos desde los 32 minutos, debido a la expulsión de Teófilo Gutiérrez.

"Estoy muy feliz por la valentía, el esfuerzo, el orgullo propio que tuvo mi equipo, los jugadores se entregaron, no hay nada que recriminar o lamentarnos. Es lo que todos los días les digo, aquí no nos lamentamos, lo que no hacemos en una cancha ya en un micrófono o en un camerino no lo podemos hacer. Solo merecen es aplausos, si algo muestran es valentía todos los días de querer que esto cambie y esto mejore", comentó en la rueda de prensa al final del juego.

Sobre el apoyo de los directivos y los aficionados para continuar al frente del equipo, dijo: "sabemos que esto es de resultados, pero cuando uno es honesto y respetuoso con lo que hace, creo que los directivos han visto eso. El hincha pues si no creo que te vaya a respaldar mucho porque todos los hinchas somos emocionales, queremos resultados y vivimos de eso".

"Esperemos que con la ayuda de Dios esto mejore, pero sí les puedo decir que hemos trabajado con honestidad, con respeto, más yo que amo esta institución porque soy un hincha, no soy un x que llegó aquí, no, soy un hincha que llegué a los 7 años, hice mi carrera completa y fui campeón y conseguí cosas bonitas y que hoy quiero hacer una historia con nuestro club como entrenador que soy, espero que el tiempo me alcance para poder cumplir los sueños que tengo con esta institución que amo. El trabajo lo va a ver todos los días, lo hacemos con mucho amor y con el deseo de que todo esto cambie", concluyó.

Mientras que de la expulsión de Teófilo Gutiérrez, Candelo prefirió no entrar en mayores detalles. "Aquí no hablo con Teo, sino con todos, esto es un equipo donde tengo que tener comunicación con todos para buscarle una solución a esto, no es un solo jugador, sino todos, porque todos nos equivocamos o todos acertamos".

Cali es colero del campeonato con apenas cuatro puntos y sin poder sumar victorias en ocho compromisos, sumando cuatro empates y cuatro derrotas.