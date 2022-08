Unión y una oportunidad para salir de la zona del descenso ante el Cali

Deportivo Cali recibe a Unión Magdalena en el cierre de la fecha 9 de la Liga Colombiana. El juego se marca por la oportunidad que tiene el cuadro samario de salir de la zona de descenso con un triunfo, mientras que el cuadro azucarero intentará regresar al triunfo para salir del fondo de la tabla.

El conjunto verde y blanco llega a este juego luego de dejar ir lo que pudo ser el primer triunfo del campeonato ante Jaguares, tras igualar por 2-2. Mientras tanto, el Ciclón Bananero le sacó un empate a Nacional en el más reciente partido.

Los dirigidos por Mayer Candelo se encuentran sumidos en una crisis deportiva en la que no saben qué es ganar en el actual torneo. El último triunfo del Cali se remonta al 1 de mayo ante Once Caldas en Manizales por la fecha 18 del Apertura, mientras que de local no suma de a tres puntos desde el 27 de marzo.

Los intereses de Unión Magdalena pasan en principio por salir de la zona de descenso en la que se encuentran desde comienzos de año. Ante el Cali, tienen la oportunidad de lograr un promedio de 1 y superar en esta zona de riesgo a Cortuluá y Patriotas.

Por su parte, en la tabla de posiciones del campeonato, marchan dentro de los ocho mejores con 14 unidades en el sexto puesto, tras 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Cali tiene 3 puntos, producto de tres empates, además de caer en cuatro oportunidades.

El partido dará inicio a las 8:05 de la noche y usted lo podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol en el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.